Es ist der Tag im Leben eines jeden Paares, der für immer in Erinnerung bleiben wird: der Hochzeitstag. Damit dieser auch zum schönsten Tag des Lebens wird, gibt es viele verschiedene Angebote, die die Brautpaare wahrnehmen können. Doch wer soll da den Überblick behalten? Da hilft die Lichtburg nun weiter. Erstmals veranstaltet sie am kommenden Sonntag im Stadtsaal eine große Hochzeitsmesse.

„Ja, ich will!“ Drei kleine Worte, die große Bedeutung haben und für den Rest des gemeinsamen Lebens bestimmt sind, wollen gut überlegt sein. Wer sich zu dem Schritt entscheidet, der will dies aber auch feiern, und die Planungen können ganz schön nervenaufreibend sein. Einladungskarten, Limousine, Brautkleid, Torte, Blumen, Ringe, Fotograf, DJ – es gibt so viel zu berücksichtigen. Will man das alles einzeln auswählen, kann das in ein ziemliches Gerenne ausarten. Stress, den niemand vor der Hochzeit wirklich braucht.

Regionale Anbieter

Regionale Anbieter aus Wetter und Umgebung haben sich daher für Sonntag im Stadtsaal angekündigt. „Das Beste, was die Region zum schönsten Tag im Leben beitragen kann, ist am Sonntag im Stadtsaal zu sehen“, kündigt Tim Eisenblätter von der Lichtburg an. Und die Ausstellerliste klingt wirklich vielversprechend: Uhren Optik Schmuck Sprener, Ev. Stiftung Volmarstein „Die Gärtnerei“, Hochzeitsfotograf Sven Hinkerohe, Fotostudio Witten, Hochzeitsmeer Braut- und Festmoden, Hochzeitsrednerin Petra Walther, Special Cars for Special Moments, Bestgen Event, Rosige Zeiten, Mary Kay, Musikprofis Königshofen Lutz GbR, Mariella Mode für Braut und Bräutigam sowie die Konditorei Café Kartenberg werden zu Gast sein.

Jeder Aussteller beantwortet am Sonntag gerne Fragen der Brautpaare. Die Profis stehen den angehenden Eheleuten mit Rat und Tat zur Seite und denken vielleicht auch an Dinge, die Brautpaare im Vorfeld vielleicht vergessen könnten. So wird vielleicht an den Brautstrauß gedacht, doch ist auch die Ansteckblume für den Bräutigam oder Trauzeugen dabei? Wie sieht es mit der Tischdekoration aus? Natürlich wünscht sich jeder für den schönsten Tag im Leben strahlenden Sonnenschein, doch was passiert, wenn es regnet? Die Braut soll in ihrem Kleid nicht frieren und schon gar nicht nass werden. Auch da können die Aussteller helfen und einige nützliche Tipps geben.

Wer das Ja-Wort bereits hinter sich hat, der ist trotzdem herzlich eingeladen, sich auf der Messe umzuschauen. Torten, Blumen und Musik sind schließlich nicht nur bei Hochzeiten gefragt. Und der oder die Liebste freut sich bestimmt, auch noch zur Silberhochzeit mit einer Limousine abgeholt zu werden.