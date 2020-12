Erneuter Containerbrand in Wetter

Wetter Innerhalb weniger Tage muss die Feuerwehr erneut einen brennenden Container löschen.

Der Einheitsführer der Löscheinheit Volmarstein wurde am

Mittwochmorgen um 8 Uhr telefonisch über einen brennenden Papiercontainer

auf dem Parkplatz Nettmanscher Hof in der Hauptstraße informiert. Der in Brand

geratene Inhalt des Containers wurde mit Wasser abgelöscht. Die nebenstehenden

Container wurden vorsorglich ebenfalls mit Wasser geflutet. Abschließend wurde

der komplette Bereich noch mit der Wärmebildkamera auf eventuelle Glutnester

kontrolliert. Nach guten 45 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.