Enge Verbundenheit mit dem Arbeitsplatz im Forschungsinstitut Technologie und Behinderung (FTB): Rainer Zott (65), in Wetter bekannt wie ein bunter Hund, geht am 1. Mai in den Ruhestand, will als Honorarkraft aber weiter für die Evangelische Stiftung Volmarstein tätig sein.