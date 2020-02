Edeka in Herdecke eröffnet nach Rekord-Umbau

Als Stefan Grubendorfer im Sommer 2019 erstmals den Edeka Markt in Herdecke sah, war ihm sofort klar: „Hier bin ich richtig!“ Sein Händlerinstinkt war geweckt. Er wollte seine fast 30-jährige Erfahrung im Handel unbedingt in Herdecke einbringen. Anfang November 2019 übernahm er dann den Markt von Ralf Schmitt. In nur eineinhalb Wochen Umbauzeit erhielt der Supermarkt ein neues Gesicht. Am Donnerstag findet die große Neueröffnung statt.

Marktleiter Stefan Grubendorfer hatte dafür nicht nur ein präzises Bild im Kopf, sondern auch auf einem großen Blatt Butterbrotpapier. „Als ich damit in die Edeka-Zentrale Rhein-Ruhr fuhr, ging mir schon ein wenig die Düse“, erinnerte sich der Unternehmer. Doch seine Ideen wurden abgenommen und in Rekordzeit in die Tat umgesetzt.

Der umgebaute Edeka setzt auch über die Stadtgrenzen hinaus neue Maßstäbe, ist er überzeugt. Ein breites Sortiment aus regionalen Anbietern, Bio-Artikeln und internationalen Spezialitäten soll nicht nicht nur ein einzigartiges Einkaufserlebnis schaffen, sondern auch den Zeitgeist ansprechen. Die Besonderheit: Ein über 1.000 Produkte umfassendes Bio-Sortiment und eine „Lose-Verkaufsstation“, bei der Kunden in selbst mitgebrachten Behältern Trockenlebensmittel wie Nudeln, Linsen, Leinsamen und mehr selbst abfüllen können. „Wir sind einer der wenigen Edeka mit einem so großen Alnatura-Sortiment“, erklärte Stefan Grubendorfer und wies auch darauf hin, dass es in der Region kaum vergleichbare Supermärkte mit einer Unverpackt-Abteilung gibt.

Umfangreiches Bio-Sortiment

Auch die Gestaltung des Marktes passt in das moderne Konzept. Auf rund 2.500 Quadratmetern mit etwa 25.000 Artikeln ist ein Markt im „Loft- und Industriestyle“ entstanden, heißt es bei Edeka. Der Einrichtungsstil verleihe dem Geschäft eine gewisse Leichtigkeit, und durch die breiten Gänge entstehe eine offene und kommunikative Atmosphäre. Ein neues Beleuchtungskonzept sorge für angenehmes Licht und spare gleichzeitig 60 Prozent der zuvor benötigten Energie ein.

Neu im Sortiment sind regionale Anbieter wie „Ruhr-Feuer“ aus Bochum, die „Schwerter Senfmühle“ oder „Kaffeeloft“ aus Dortmund. Die „Lose-Verkaufsstation“ ist von der „Mühle Dabert“ aus Ascheberg. Neben den lokalen Anbietern gibt es aber auch jede Menge internationale Spezialitäten unter anderem aus Polen, Griechenland, Spanien, Mexiko und der Türkei. Ein weiterer Hingucker im Laden ist eine Sushi-Bar. „Ich bin schon ein wenig stolz darauf, dass wir eine solche Sushi-Bar einrichten konnten“, sagte Stefan Grubendorfer. Gleiches gilt für das umfassende Bio-Sortiment mit „losem“ Müsli und Nüssen.

Die Obst- und Gemüseabteilung mit frischen und demeter-zertifizierten Bio-Obst und Gemüse ist die Lieblingsabteilung des Geschäftsleiters. In dem Bedienungsbereich finden Kunden nicht nur Käse, Wurst, Fleisch und Fisch, sondern auch frische Produkte wie Frikadellen, Schnitzel, Matjes oder Schinkenröllchen, die direkt im Laden verzehrt werden können. Das Einkaufserlebnis wird abgerundet von der Traditionsbäckerei Hagenkötter sowie einer neuen Reinigungsannahmestelle der Familie Biermann. „Wir sind froh, einen lokalen Partner gefunden zu haben, der hier in Herdecke eine Lücke schließt“, so Stefan Grubendorfer.

Unterstützung von Leichtathletin

„Im Laden sind unsere kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Hauptakteure“, verspricht Stefan Grubendorfer: „Sie sind es letztlich, die mit ihrer Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft den Unterschied ausmachen!“ Nach seinem Motto „Ich bewege nicht nur Ware, sondern auch Menschen!“ will sich Stefan Grubendorfer auch künftig sehr stark um sein Mitarbeiterteam kümmern.

Außerdem ist ihm wichtig, sich in Herdecke sowohl im sozialen wie auch im sportlichen Bereich zu engagieren. So wird beispielsweise die Herdecker Leichtathletin Laura Hansen nicht nur das sportliche Gesicht des Edeka, sondern auch durch den Supermarkt für ihre Trainingslager unterstützt. Bei der Eröffnung verteilt die erfolgreiche Sportlerin saftige Äpfel nach dem Motto „an apple a day keeps the doctor away!“

Um 8 Uhr öffnen die Türen des neu gestalteten Edeka. „Unser Laden ist so schön geworden, dass ich mir wünschen würde, meine Kunden kämen mit Pantoffeln zu uns“, schmunzelt Stefan Grubendorfer: „Und wer das tatsächlich macht, für den habe ich eine Überraschung parat!“