Wetter/Witten. Glühwein, gebrannte Mandeln und Weihnachtslieder in Dauerschleife: Haben Budenbetreiber überhaupt noch Lust auf Weihnachten? Ein Paar erzählt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Durchatmen nach dem Buden-Stress

Gebrannte Mandeln, Adventsmusik und Weihnachtsdekorationen – für viele Budenbetreiber ist dies Alltag. Da wundert es kaum, dass einige von ihnen am liebsten über Weihnachten wegfahren würden oder ruhig auf der Couch die Feiertage verbringen. Für Silvia und Heiner Aufermann aus Witten hat Weihnachten eine ganz besondere Bedeutung bekommen.

Kurze Atempause

„Für uns beginnt dann die besinnliche Zeit“, sagt sie. Die letzten Tage seien immerhin anstrengend gewesen. Bis Sonntag, 22. Dezember, stand sie gemeinsam mit ihrem Mann auf dem wetterschen Weihnachtsmarkt. Mit gleich drei Wagen ist die Familie angereist – Crazy-Food-Truck, Glühweinstand und Kinderkarussell. Jeden Tag, bei Wind und Wetter, haben sie ihre Waren verkauft und das, wie die beiden berichten, mit Leidenschaft. „Das ist mein Leben. Ein anderes könnte ich mir gar nicht vorstellen“, sagt der 52-Jährige, der bereits in der vierten Generation das Schaustellerleben weiterführt. „Wir sind eben eine echte Schausteller-Familie. Für uns gibt es nichts anderes.“ Dennoch aber sei es ein harter Job. Neben dem Verkauf kümmert sich die Familie auch um den Auf- und Abbau, die Vorbereitung der Waren, den Einkauf, um kleinere Reparaturen und vieles mehr. „Wir sind alles in einem: Koch, Buchhalter, Einkäufer, Verkäufer und was eben noch dazu gehört.“

Herdecke Wetter Markt im zweiten Jahr In Alt-Wetter ist traditionell am zweiten Adventswochenende Weihnachtsmarkt. Im vorigen Jahr gab es erstmals für zwei Wochen einen festen Weihnachtsmarkt vom 2. Adventswochenende an. Die Wiederholung 2019 hat die Händler nicht zufrieden gestellt. Sie beklagten schlechtes Wetter und wenig Besucher.

Und mit dazu gehört auch ein gemütliches Beisammen an den Festtagen. Nachdem die Buden in Wetter abgebaut und in Witten vor dem Einrichtungshaus wieder aufgebaut wurden, gönnt sich die Familie zwei freie Tage. Mehr freie Zeit sei aktuell nicht drin. „Man nimmt die Zeit ganz anders wahr. Man genießt das Miteinander, wenn am ersten Feiertag die ganze Familie zusammenkommt.“, sagt Heiner Aufermann. Von der alljährlichen Hektik, die in vielen Haushalten vor dem großen Festessen herrscht, wollen die Aufermanns aber nichts wissen. „Bei uns gibt es kein ausgefallenes Menü“, so Aufermann. Und auch seine Frau Silvia bestätigt: „In diesem Jahr gibt es Raclette – das ist einfach vorzubereiten und dennoch schön.“

Am 26. Dezember geht es weiter

Zudem biete es eine gute Gelegenheit, sich mit den anderen Familienmitgliedern auszutauschen. „Wir fragen nach, wie das Geschäft dieses Jahr gelaufen ist oder sprechen über neue Pläne der einzelnen Familienmitglieder“, sagt Heiner Aufermann. Aber an sich stehe das Miteinander im Mittelpunkt, bevor es am 26. weitergeht mit dem erneuten Aufbau einiger Buden. „Viel Zeit zum Relaxen ist nicht. Wir haben ja auch keine Urlaubszeit“, sagt er und lacht.

Heiner Aufermann erinnert sich noch gut an das Jahr, als er und seine Frau an Heiligabend müde auf dem Sofa saßen. „Sie fragte noch, was sie kochen solle. Da habe ich gesagt: Schmeiß die Fritteuse an. Dann saßen wir mit Pommes und Schnitzel im Wohlfühl-Outfit auf der Couch.“

Doch eins darf auch bei den Aufermanns nicht fehlen – der Tannenbaum. „Eigentlich sage ich immer, dass wir keinen brauchen, weil wir eh nie zu Hause sind“, sagt Silvia Aufermann. „Aber am Ende ist es doch immer ganz schön, wenn er da steht.“