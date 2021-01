Die Sekundarschule Schule am See in Wetter informiert interessierte Eltern digital.

Bildung Digitaler Elternabend an der Schule am See in Wetter

Wetter Die Entscheidung für eine weiterführende Schule für die Viertklässler steht an. Eltern können sich über die Schule am See informieren.

Zu einem digitalen Elterninformationsabend lädt die Schule am See alle interessierten Eltern Schülern des 4. Schuljahres ein. Dieser findet am Dienstag, 26. Januar ab 19 Uhr statt. Im Rahmen einer Videokonferenz auf der Lernplattform Iserv werden die Schule am See und das Schulkonzept vorgestellt. Wer an diesem digitalen Elternabend teilnehmen möchte, kann sich ab sofort bis zum 24.01.2021 unter info@schuleamsee.com anmelden (Betreff: Anmeldung zum Elternabend). Am 25. Januar erhalten die Interessierten per Mail einen Link von der Schule, über den sie an diesem Abend ab 18.50 Uhr den digitalen Raum betreten können. Dieses Vorgehen setzt keinerlei digitale Erfahrung voraus. Eltern können mit einem Handy, Tablet oder auch PC beitreten, mit oder ohne Kamera. Neben der Vorstellung der Schule und des Konzeptes besteht im Anschluss auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Für Rückfragen steht die Schule auch telefonisch (02335-970880) zur Verfügung.