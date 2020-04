Dem Virus zum Trotz – Ostern findet statt

Martin Treichel lebt in Wengern und ist Pfarrer für Männerarbeit in der evangelischen Kirche von Westfalen. Zu Ostern teilt er seine Gedanken in der Kolumne „Mein Gott“.

Ostern ist anders, aber nicht abgesagt. Ostern findet statt, trotz Corona. Martin Treichel sagt: „Gott kennt keine Kontaktsperren.“

Alle sagen es momentan: So etwas gab es noch nie! Das ist eine völlig neue Situation! Davon werden wir noch unseren Enkeln erzählen, so wie unsere Mütter oder Großväter vom Krieg erzählt haben!





Ja, was gegenwärtig geschieht, ist einschneidend. Wir werden ein Osterfest feiern, wie wir es alle noch nicht erlebt haben. Wir werden im kleinen Kreis (oder alleine) zuhause sein, statt gemeinsam am Osterfeuer zu stehen, in Gottesdienste zu gehen und mit unseren Familien zu feiern. Aber: Ostern fällt nicht aus. Ostern findet statt. Und die Kirchen bleiben präsent – zum Beispiel mit einem gemeinsamen „Wort zum Sonntag“ des Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz und des Ratsvorsitzenden der EKD, heute Abend um 23.50 Uhr. Das gab es noch nie! Oder mit dem ZDF-Fernsehgottesdienst morgen um 9.30 Uhr, in dem die westfälische Präses Annette Kurschus predigen wird. Motto: Ostern berührt dich.



Die Umstände eröffnen Chancen

Und tatsächlich: Vielleicht eröffnen gerade diese besonderen Umstände dem Osterfest eine Chance. Vielleicht lässt sich neu erfahren, was es mit der Bedeutung dieses größten christlichen Festes auf sich hat. Vielleicht rückt mir, Ihnen, uns die tiefe Botschaft dieses Festes noch einmal ganz neu und buchstäblich „auf den Leib“. Denn wovon erzählen Karwoche und Ostern? In einem Satz zusammengefasst: Gott kennt keine Kontaktsperre.

Er ist gerade nicht im sicheren Abstand geblieben, sondern hat sich in seinem Sohn mit Haut und Haaren in diese Welt begeben. Er wollte nicht in himmlischer Quarantäne bleiben, sondern in Kontakt mit uns Menschen treten. Mehr noch: selber Mensch werden. Wurde in der Enge des Stalls ohne Sicherheitsabstand geboren, hat Menschen durch seine Nähe und Berührungen gesund gemacht, hat mit ihnen gegessen und getrunken und in großen Runden zusammen gesessen, hat noch am Kreuz die Nähe zu anderen gesucht: „Wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein!“

Der zweifelnde Thomas

Und ist auch als österlicher Christus den Menschen ganz nah gewesen. Die Bibel erzählt vom zweifelnden Thomas, der nicht glauben kann, dass der gekreuzigte Jesus nun wieder lebendig vor ihm steht. Was tut Jesus? Er geht nicht auf Sicherheitsabstand, sondern fordert Thomas auf, ihn zu berühren, ihn anzufassen. Und Thomas gewinnt daraus neuen Glaubens- und neuen Lebensmut.

Daraus will auch ich Kraft schöpfen: In aller unserer Unsicherheit und Unruhe und auch Angst dieser Wochen sind wir nicht halt-los. In allen Zumutungen und Sorgen dieser Tage sind wir nicht trost-los.

In den Händen eines liebenden Gottes

Ostern im Coronakrisenjahr 2020 – was wir immer schon hörten, gewinnt in diesem Jahr eine neue Dringlichkeit: Ja, wir sind verletzliche, sterbliche, endliche Wesen. Aber wir sind in den Händen eines liebenden Gottes, der jedes Kontaktverbot missachtete, um im Leben und im Sterben eins mit uns zu sein. Halleluja!

