Das war das Jahr 2019 in Herdecke

Januar

An der Wetterstraße wird der Grundstein für das neue Verwaltungsgebäude von Dörken gelegt.

Rettungsaktion von Willi Creutzenberg geglückt: Das kunstvoll gestaltete Relief für die Gräber der Familie Hülsberg auf dem Friedhof Zeppelinstraße steht wieder.

79 Herdecker im Glück – ihr Los bei der Postcode-Lotterie wurde gezogen.

Frauen sind in der Politik vom Gleichstand weit entfernt. So lautet das Fazit einer SPD-Veranstaltung zu 100 Jahren Frauenwahlrecht in Deutschland.

Februar

Für das Cuno-Kraftwerk geht es aufwärts. Dessen Vorteil: Die Gas- und Dampfturbinenanlage ist bei Bedarf relativ schnell zuschaltbar.

Das Geschäftsergebnis beim Gemeinschaftskrankenhaus ist ausgeglichen, bei den Umbau-Plänen aber muss abgespeckt werden.

Amprion beginnt mit vorbereitenden Arbeiten für die Höchstspannungsleitungen durch Herdecke.

Die Buchhandlung an der Hauptstraße startet mit einer Veranstaltungsreihe „klein & fein“.

März

Der Ball rollt wieder: Nach dem Feuer können Jessica und Marc Klute erneut Schläger über die Theke ihrer Minigolf-Oase reichen.

Die Realschule wird zur Bündelschule. Die Angebote für Inklusionskinder sollen künftig an ihr konzentriert werden.

Feuer bei der Feuerwehr. In einem Anbau brennt ein Gerätewagen komplett aus. Die Wehr hatte vor einem solchen Szenario gewarnt.

Einsatz hoch oben: Dachdecker reparieren Sturmschäden an der Stiftskirche.

Am Nacken gibt es wieder einen Supermarkt. Den Eheleuten Isabella und Sebastian Stosik sei Dank.

Pfarrer Solski gibt alle Ämter im Pastoralverbund an den Ruhrseen ab. Grund ist eine Erkrankung.

April

Das Zwei-Schwerter-Haus ist fertig saniert. Die Ämter können zurück ziehen, ein schönes Trauzimmer gibt es auch.

Lösung weiter gesucht: Herdecke geht bei der Förderung des Bundes für marode Freibäder leer aus.

Nach 20 Jahren öffnet zum letzten Mal das Erzählcafé in Ende.

Dörken und die Friedrich-Harkort-Schule werden Partner für Praktikumstage und mehr.

Mai

Der Street-Food-Markt feiert in der oberen Fußgängerzone Premiere.

Das restaurierte Denkmal für Herdeckes letzte Äbtissin kehrt zum Stiftsplatz zurück.

Historischer Sieg für die Grünen: In Herdecke liegen sie bei der Europawahl vor der SPD.

Die Bürgerinitiative Semberg kann weiter machen. Es hat sich ein neuer Vorstand gefunden.

Die Maiwoche ist eröffnet - mit Schwierigkeiten beim Fassanstich fürs Freibier und mit neuem Konzept für jugendliche Besucher.



Juni

Mit den Nachbarschaftsnetzwerken soll es weiter gehen, auch nach Auslaufen der Fördergelder.

Elke Bojarra verabschiedet sich als Stiftsdame. Acht Jahre war sie Symbolfigur der Stadt.

Friedrich-Harkort-Schule und Realschule haben große Raumnot. Die Verwaltung schlägt vor, das Mensa-Gebäude im Schulzentrum zu verbreitern und aufzustocken.

Juli

Der Rat Herdecke ruft den Klimanotstand aus. Die Bürgermeisterin stößt sich an einem Teilbeschluss zur Umsetzung und beanstandet entsprechende Passagen in der Folgezeit gleich mehrfach.

Calisthenics: Entlang der Ruhr gibt es eine neues Sportangebot.

Zu wenig Personal für Förderschüler: Eltern sorgen sich um die Zukunft der Realschule.

Der VCS eröffnet das „Café Mitgefühl“, das gegen Vereinsamung helfen soll.

Letzte Fahrt für die Modelleisenbahn: Die Miniaturwelt im früheren Stellwerk wird abgebaut.



August

Das Gemeinschaftskrankenhaus in Ende feiert 50. Geburtstag.

Der Ruhrverband meldet Verzug am Hengstey-Wehr. Die Fertigstellung wird erst Mitte der 20er Jahre sein.

Starkoch Björn Freitag ist zu Besuch auf dem Biohof Niermann in Ende.

T-Shirts von André Bruchhäuser werben mit einem Motiv von Rosi Reiß für den Klimaschutz.

September

Ende des Personal-Notstandes: Der Pastoralverbund an den Ruhrseen ist mit Franz Drüke und Norbert Appel wieder normal besetzt.

Für Dezember wird die mündliche Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht Leipzig über die Her­decker Klage gegen die Höchstspannungsleitung angekündigt. Kurz vor dem Termin gibt es eine Verschiebung ins nächste Frühjahr.

Nach Jahrzehnten ist der historische Teil des Koepchenwerks mitsamt Maschinenpark wieder zu besichtigen – das Angebot der Stiftung Industriedenkmalpflege gibt es seitdem regelmäßig.

Die Tage der VIA-Suchtberatung in Herdecke sind gezählt. Ein Umzug nach Wetter steht an.

Die Bleichsteinhalle feiert 50. Geburtstag als Ort des Sports, aber auch der Kulturveranstaltungen.

Weltstar Curtis Stiger überzeugt im Werner-Richard-Saal.



Oktober

An der Goethestraße macht eine Großtagespflege auf. Sie soll dazu beitragen, die Betreuungsnot in Herdecke zu lindern.

Dr. Wolf Diemer plant ein palliatives Hospiz für Herdecke.

Im Ender Tal werden ausgerissene Schafe gerettet. Passanten leisten Erste Hilfe.

Der Weg vor der Villa Funcke ist gesperrt, nachdem ein Teil der Ufermauer ins Wasser gestürzt ist. Ein Rundweg für Spaziergänger und Radfahrer ist nicht mehr möglich.

November

Nach einer längeren Auseinandersetzung beugt sich die Politik doch dem Wunsch der Anlieger am Schraberg: Die Straße darf auch künftig Spielstraße bleiben.

Ausgezeichnet babyfreundlich: Die Perinatalklinik am Gemeinschaftskrankenhaus erhält als erste in Deutschland das Siegel der Weltgesundheitsorganisation.

Trauer um die Natur am Silbersee: Die vorbereitenden Maßnahmen für die geplante Stromtrasse haben „Im Kleff“ viel Lebensraum von Pflanzen und Insekten zerstört.

Das MINT-Profil der FHS ist spitze: Das Herdecker Gymnasium wurde in das nationale Excellence-Schulnetzwerk aufgenommen.

Das NRW-Gesundheitsministerium entscheidet für Herdecke. Das Gemeinschaftskrankenhaus soll die psychiatrische Versorgung für Witten mit übernehmen. Vorher war ein Aderlass befürchtet worden.

Unbekannte haben auf dem Platz an der Ender Sparkasse randaliert. Nicht zum ersten Mal.

Brunhilde Conjaerts wird mit dem Heimatpreis der Stadt Herdecke ausgezeichnet – eine Premiere.

Dezember

Wenn Kinder mit Diabetes in Kita oder Schule gehen, brauchen sie Hilfe. Statt der Sozialämter ist dafür nun der Verein Pro-Kid mit Sitz in Herdecke landesweit Anlaufstelle.

„Gemeinsam Teller füllen“ heißt eine Aktion im Supermarkt. Über 100 Tüten für den Herdecker Brotkorb können so gefüllt werden.

Der neue Fahrplan bringt tagsüber einen Viertelstundentakt für die Busverbindungen zwischen Her­decke und Hagen.

Die Dörken-Gruppe meldet ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr.

Der Rat in Herdecke wünscht sich einhellig weniger Feuerwerk. Den Tieren soll das ebenso zugute kommen wie dem Klima.