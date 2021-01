Daily-Supermarkt in Wetter schließt viele (Service-)Lücken

Wetter Johannes Stüwe, Inhaber des Daily-Supermarktes, setzt auf Service. Deswegen ist das Geschäft im Corona-Jahr ein Renner in Alt-Wetter.

Wetter. "Wir sind von Null auf Hundert in ein absolutes Krisenjahr gestartet. Aber ich bin froh, dass ich das Geschäft eröffnet habe. Besser hätte der Zeitraum nicht sein können", sagt Johannes Stüwe, Inhaber des kleinen Daily-Supermarktes an der Ecke Harkort-/Königstraße in Alt-Wetter, im Rückblick auf das gerade zu Ende gegangene Corona-Jahr. Eröffnung feierte er am 20. Februar 2020. Drei Wochen später kam der erste Lockdown.

Kundenwünsche erfüllt

Immer wieder hat er in den dann folgenden Monaten sein Angebot ausgeweitet und an Kundenwünsche angepasst. So bietet er bereits seit Juli jeden Freitag wieder die schon zu Zeiten seines Vorgängers Salvatore Barbarotta sehr beliebten warmen Mittagsgerichte an. Schon bald folgten die Einrichtung eines DHL-Paketshops und die Ausgabe von Gelben Säcken. Weil mobile Trennwände für die Fleischtheke lange Zeit nicht lieferbar waren, konnte Johannes Stüwe zunächst kein frisches Geflügel anbieten; doch auch das hat sich zwischenzeitlich längst erledigt, und seine Kunden haben ihre Festtagsgänse und -puten längst verspeist.

Brötchen von Borggräfe

Immer wieder sprachen ihn zuletzt vor allem ältere Bürger auf frische Brötchen an. Auch diese Nachfrage bedient der Geschäftsmann seit vier Wochen in Kooperation mit der Bäckerei Borggräfe. Sie liefert etwa zwölf Bleche mit Brötchen-Teiglingen aus dem Standardsortiment, die vor Ort aufgebacken werden. "Bei Bedarf backen wir auch am Nachmittag noch mal. Und unsere Kunden zahlen den gleichen Preis wie in der Bäckerei", sagt Johannes Stüwe. "Das Zusatzangebot wird angenommen", freut erv sich.

Bargeld an der Kasse

Und noch eine weitere Servicelücke in der Oberstadt hat der flexible Geschäftsmann schnell geschlossen: Immer wieder beschwerten Kunden sich darüber, dass die Sparkasse die Filiale am Rathaus am 11. Dezember dicht gemacht hat. Für Alt-Wetteraner ist nun die Hauptstelle in der Innenstadt an der unteren Kaiserstraße die nächstgelegene. Johannes Stüwe hat reagiert: "Wer für mindestens 15 Euro einkauft, kann 100 Euro Bargeld bekommen. Ich hätte den Mindesteinkaufsbetrag gern bei 10 Euro gehabt, aber das war wegen der Software nicht zu machen. Ich denke jedoch, dass es so erstmal ok ist und den Leuten mit 100 Euro schon mal weitergeholfen ist."

Kunden aus Hohenlimburg und Bochum

Johannes Stüwe hält für eine kurze Bestandsaufnahme noch einmal kurz inne: "Es freut mich sehr, dass die Kunden das Geschäft und mein Angebot so annehmen. Wir hören täglich, dass sie froh über die Auswahl sind, dass ihre Wege hierher nicht so lang sind und dass wir eben flexibler als die Großen sind." Wenn eine Kundin etwa Muskatnuss suche, könne er das fix besorgen, während sie in einem Discounter dann leer ausgehe. Und durch seine Mitarbeiterin Heike Korte wisse er, dass inzwischen viele Kunden von außerhalb Alt-Wetters zum Daily kommen - aus Volmarstein, Hohenlimburg und sogar aus Bochum. "Die haben wohl mitbekommen, dass wir hier gutes Fleisch und mehr haben", erzählt Johannes Stüwe und lacht. Er freut sich, auch darüber, dass sich das mittlerweile sechsköpfige Team so gut eingelebt hat: "So, wie wir jetzt aufgestellt sind, ist es perfekt. Und es macht wirklich Spaß. Bleibt nur noch zu hoffen, dass Corona bald vorbei ist."