Coronavirus: Zwei weitere Konzerte in Wetter nun abgesagt

Wetter. Coronavirus und die Folgen: Die Frühlingskonzerte vom Jugendspielmannszug Volmarstein und der Musikschule Wetter (Lichtburg) werden verschoben.

Die nächsten Absagen: Aufgrund der derzeitigen Situation rund um den Coronavirus hat sich auch der Vorstand des Jugendspielmannszuges Volmarstein dazu entschieden, das Frühlingsfest an diesem Samstag, 14. März, im Stadtsaal Wetter abzusagen. „Wir versuchen, einen neuen Termin im Herbst zu finden“, sagte Mitorganisator Friedrich Peitz. Abgestimmt sei diese Entscheidung auch mit der Feuerwehr, die sich um die kulinarischen Fragen bei dem Konzert kümmert. Erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit oder werden, sofern der Besucher am Ausweichtermin keine Zeit hat, vom Veranstalter zurückerstattet.

Sorgfaltspflicht und Schutz im Fokus

Auch das Konzert der Musikschule, das für Freitag, 13. März angesetzt war, wird verschoben. „Wir, das Kulturzentrum Lichtburg, sehen uns leider gezwungen, das Frühlingskonzert der Musikschule in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums zu verschieben“, heißt es in einer Mitteilung. „Durch die bedauerliche Situation um das Coronavirus wägen auch wir als Veranstalter derzeit natürlich jeden Einzelfall im Hinblick auf unsere Sorgfaltspflicht gegenüber allen Besuchern, Künstlern und Mitarbeitern genau ab.“

Da das Frühlingskonzert traditionell als generationsübergreifende Familienveranstaltung im besonders sensiblen Bereich der Aula eines Schulgebäudes stattfinde und die Lichtburg sich in der Pflicht sieht, gerade in diesem Zusammenhang mögliche Infektionsketten zu vermeiden, „geben wir hier Schutzaspekten absoluten Vorrang. Selbstverständlich werden wir einen Ersatztermin schnellstmöglich bekanntgeben“, heißt es noch.

Gedenkveranstaltung zum Kapp-Putsch findet statt

Nicht abgesagt ist bisher hingegen ein anderer Termin. Am Samstag, 14. März, findet von 11 bis 13 Uhr eine Gedenkveranstaltung zum 100-jährigen Jubiläum der Niederschlagung des Kapp-Lüttwitz-Putsches statt. Aufgrund der erwarteten Zuschauerzahl teilt die Stadt Wetter mit, dass die Gedenkveranstaltung von der Stadtbücherei in das Veranstaltungszentrum der Sparkasse (Zugang über Bahnhofstraße, gegenüber ÖPNV-Haltestellen) verlegt wird. Es bleibt allerdings dabei, dass der Festakt um 11 Uhr an der Erinnerungstafel am Bahnhofsgebäude beginnt.

Der sogenannte Kapp-Lüttwitz-Putsch im März 1920 war der gescheiterte Versuch rechtsnationaler und rechtsextremer Kreise, die demokratisch legitimierte Republik von Weimar mit Hilfe eines bewaffneten Aufstands zu stürzen. Der Putsch scheiterte nach einigen Tagen an einem breit organisierten Generalstreik sowie am sofortigen bewaffneten Widerstand der deutschen Arbeiterschaft, insbesondere auch im Ruhrgebiet. Gekämpft wurde auch in unserer Stadt Wetter. Hier kamen bei den Kämpfen rund um den Bahnhof mehrere Menschen ums Leben.

Kleiner Festakt

Die Stadt Wetter nimmt das 100-jährige Jubiläum der Niederschlagung des Kapp-Lüttwitz-Putsches zum Anlass, mit einem kleinen Festakt den demokratischen Widerstandskämpfern und der Toten zu gedenken.„Es ist uns als Kommune stets wichtig, insbesondere vor dem Hintergrund entsprechender Vorfälle in der Stadt, für Demokratie und Menschenrechte einzustehen. Dieser Mahnung aus der Weimarer Zeit, die demokratischen Werte aktiv zu verteidigen, wollen wir uns gemeinsam mit Ihnen bei der Gedenkfeier bewusst werden“, so Bürgermeister Hasenberg. Schülerinnen und Schüler des Geschwister Scholl Gymnasiums haben in Kooperation mit dem Stadtarchiv das Programm miterarbeitet, Jugendliche der Musikschule gestalten das musikalische Rahmenprogramm.

Hinweis: Aufgrund der Verlegung ist die Stadtbücherei nun am Samstag, 14. März, zu den gewohnten Zeiten geöffnet.