Corona-Massentests nach positiven Virus-Proben in Herdecke

Im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke und Seniorenhaus Kirchende gibt es laut Ennepe-Ruhr-Kreis positive Corona-Tests. Eine Schwelmerin verstarb.

Herdecke. Laut Mitteilung des Ennepe-Ruhr-Kreises sind in der Corona-Krise aktuell zwei Einrichtungen in Herdecke ins Visier geraten, da dort bestätigte Virus-Fälle gemeldet wurden und daher größere Testaktionen notwendig seien. Diese fanden demnach zum Teil bereits am Mittwoch statt und sollen am Donnerstag fortgesetzt werden. Bis die Ergebnisse vorliegen, wurden die notwendigen Quarantänen angeordnet.

Auf einer Früh-Rehabilitationsstation im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke (GKH) sei eine Patientin positiv getestet worden. Folge: Am Donnerstag sollen an der stationären Diagnostik am Schwelmer Kreishaus Abstriche von 30 GKH-Mitarbeitern genommen werden. Die Patienten der betroffenen Station werden vom Personal abgestrichen, teilt der Kreis mit.

Ebenfalls im Fokus stehe das Seniorenhaus Kirchende. In diesem Pflegeheim mit Demenzbereich sei eine Station mit 19 Bewohnern betroffen. Sie wurden demnach bereits am Mittwoch getestet, diese Aufgabe hatte ein Fahrzeug der mobilen Diagnostik übernommen.

Mittlerweile acht Todesfälle

Der Ennepe-Ruhr-Kreis muss unterdessen einen weiteren Corona-Todesfall vermelden. Im Wuppertaler Helios Klinikum ist eine 74-jährige Schwelmerin auf der Intensivstation verstorben. Damit steigt die Zahl der Opfer auf acht.

Die weiteren aktuellen Zahlen (Stand Mittwoch, 15. April, 16 Uhr) lauten: 341 bestätigte Corona-Fälle, von diesen gelten 209 als genesen. Innerhalb eines Tages ist die Zahl der Bürger, bei denen das Virus nachgewiesen werden konnte, damit um 11 gestiegen.

Stationär behandelt werden in Krankenhäusern im Kreis derzeit 10 Corona-Patienten. 3 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut und beatmet.

209 Gesundete, 124 aktuell Erkrankte

Die aktuell 124 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (7), Ennepetal (6), Gevelsberg (12), Hattingen (14), Herdecke (13), Schwelm (15), Sprockhövel (9), Wetter (10) und Witten (38).

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (2), Ennepetal (8), Gevelsberg (23), Hattingen (36), Herdecke (19), Schwelm (25), Sprockhövel (21), Wetter (20) und Witten (55). 8 Menschen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis sind am Coronavirus verstorben.

Als begründete Verdachtsfälle gelten momentan 168 Bürgerinnen und Bürger. Sie verteilen sich auf Breckerfeld (3), Ennepetal (14), Gevelsberg (10), Hattingen (33), Herdecke (21), Schwelm (12), Sprockhövel (24), Wetter (10) und Witten (41). Für die bestätigten Fälle sowie für die begründeten Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 372 Personen im Kreis.

Bilanz der Massentests steht aus

In Breckerfeld ist unterdessen das Philipp-Nicolai-Haus von Bethel-regional ins Visier geraten. Nachdem der Test bei einem Mitarbeiter das Virus bestätigte, sollen für Donnerstag geplante Abstriche bei 32 Bewohnern und sechs Mitarbeitern zeigen, ob es weitere Fälle gibt. Aktuell kläre das Gesundheitsamt des EN-Kreises zudem, wie eng die Kontakte des Betroffenen mit den Übrigen gewesen sind.​

Eine vollständige Schlussbilanz der Tests, die Ende letzter Woche in insgesamt fünf Heimen in Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen und Witten stattgefunden hatten, kann die Kreisverwaltung nach eigenen Angaben noch nicht ziehen. Einige der mehr als 800 Testergebnisse müssen noch in die Datenbank eingepflegt werden.