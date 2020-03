Während des Heimfluges von Lima über Sao Paula nach Frankfurt hat sich Janis Schumacher mehr als einmal gefragt, ob er sein geliebtes Sozialprojekt in Peru nicht doch etwas voreilig geschmissen hat. Bei der Ankunft am Sonntag war dann aber klar: Der 19-Jährige aus Herdecke war einer der Letzten, die das südamerikanische Land verlassen hat vor einem totalen Start- und Landestopp für Verbindungen nach Europa.

Lange nur gewitzelt

Im August war Janis Schumacher für ein Jahr mit dem „Weltwärts-“Programm nach Peru geflogen. Nach einer kurzen Eingewöhnung hat er Schülern Hausaufgabenhilfe gegeben. Die eine Gruppe kam morgens, wenn die andere Schule hatte. Nachmittags lief‘s umgekehrt. Bis Mittwoch letzter Woche. Schulen und Universitäten geschlossen, hieß es, und mittlerweile sei das ganze Land unter Quarantäne gestellt, weiß der Helfer aus Herdecke. Lange sei über Corona nur gewitzelt worden. Aber der Staat sei wachsam geblieben.

Die Schulschließung sei nach nur ganz wenigen begründeten Verdachtsfällen verkündet worden. Aber auch in Peru verläuft die Entwicklung des Virus rasant. Und so würde Janis Schumacher in Peru aktuell nicht nur ohne Kinder für die Hausaufgabenhilfe dastehen, sondern er wäre selbst über Wochen wie alle anderen ins eigene Haus verdammt. Als Janis und ein Freund die Rückreise organisiert haben, hatte die betreuende Freiwilligen-Organisation zunächst nur die Projekte ausgesetzt. Aber die Beiden hatten die Nachrichten von der exponentiellen Ausbreitung ernst genommen. „Aus wenigen Fällen heute können morgen schon ganz viele werden“, sagt der 19-Jährige.

Mittlerweile sind alle Projekte abgesagt. Aber längst nicht mehr alle kommen aus ihren Einsatzländern, weil beispielsweise nicht nur Peru die Flugverbindungen nach Europa oder Asien gekappt hat. Die Nachbarländer machen das auch. Hals über Kopf hat sich Janis Schumacher auf den Heimweg gemacht. Nicht mal mehr zum Projektort hat er es geschafft. Nur für ein paar Souveniers hat die Zeit gereicht.



Im Juli wäre sein Weltwärts-Einsatz eigentlich zu Ende gewesen. Wird er für eine Restzeit noch einmal nach Peru fliegen? Wohl kaum, sagt er. So schnell sei die Krise sicher nicht in den Griff zu kriegen, und wenn doch, wäre die Freiwilligen-Organisation wohl hilflos überfordert.

Jetzt hat der 19-Jährige erst einmal das, was er vor Studienaufnahme in Mannheim im Sommer gar nicht für möglich gehalten hätte: Zeit, viel Zeit. Großartig Freunde besuchen und mit ihnen über die Erfahrungen reden geht ja nicht. Dafür muss Corona auch hier erst einmal im Abklingen sein.

Die Redaktion begleitete Janis Schumacher bei seinem Vorhaben, das Auslandsjahr in Peru anzugehen. So berichtete er von seinen Aktionen Spenden zu sammeln und gab beispielsweise auch einen kleinen Einblick in sein dortiges Leben. Für den Herdecker war das übrigens nicht die erste Auslandserfahrung. Er war bereits während der Schulzeit zu einem Austausch in den USA.