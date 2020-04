Corona: Grüne Wetter und Herdecke kritisieren Schulöffnung

Diese Hinweise befanden sich bis Ende vergangener Woche an vielen Schulen. Das dann verkündete Vorgehen in Nordrhein-Westfalen ist den grünen in Wetter und Herdecke ein Dorn im Auge.

Herdecke/Wetter. Kritik: Politiker der Grünen aus Wetter und Herdecke plus Landtagsabgeordnete bezeichnen Vorgehen der NRW-Regierung als „verantwortungslos“.

Zu der Ankündigung der schwarz-gelben Landesregierung, dass die Schulen in Nordrhein-Westfalen nun wieder öffnen, hat Verena Schäffer eine klare Meinung. Die Landtagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis kritisiert: „Armin Laschet hat mit seinen frühzeitigen Forderungen nach Lockerungen der Corona-bedingten Beschränkungen bereits viel Vertrauen verspielt und die Menschen im Land verunsichert“, so Schäffer.

Verunsicherung als Folge

Schulministerin Yvonne Gebauer und Familienminister und Vize Joachim Stamp haben dieses Wettrennen laut Mitteilung der Grünen noch mitbefeuert. „Dass der Ministerpräsident und seine Bildungsministerin, ohne die notwendigen Voraussetzungen geschaffen zu haben, die Öffnung der Schulen nur vier Tage später schon einmal verkünden, führt zu weiterer Verunsicherung“, meint Schäffer.

Die Schulen ohne einheitliche Vorbereitung sowie Gewährleistung eines umfassenden Infektionsschutzes bereits jetzt zu öffnen, sei „verantwortungslos“ gegenüber den Schülern, den Lehrkräften und den Schulträgern.

Herdecke Wetter Gesundheitsrisiken nicht leichtfertig in Kauf nehmen Der frühe Beginn der Sommerferien in NRW und der damit verbundene Zeitdruck dürfe nicht „zu einer leichtfertigen Inkaufnahme von Gesundheitsrisiken“ für die Schüler sowie Lehrkräfte führen“, so Haltaufderheide. Die Grünen-Landtagsfraktion wird den Angaben zufolge in der nächsten Landtagssitzung eine Aussetzung der Abschlussprüfungen beantragen und notwendige gesetzliche Änderungen zur Beschlussfassung vorlegen.

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen in Herdecke, Andreas Disselnkötter, erklärt dazu: „Den Schulen nur knapp eine Woche Vorlauf zu geben, um die Wiederaufnahme des Schulbetriebs zu organisieren, stellt unsere Städte Herdecke und Wetter als Schulträger nicht nur vor enorme Herausforderungen, sondern ist fahrlässig. Wichtige Fragen sind noch immer offen, einheitliche Standards Fehlanzeige.“ Obwohl die Lehrer seit Montag und Schüler ab Donnerstag wieder in die Schulen kommen sollen, sei nicht verbindlich geklärt, ob an allen Schulen Vorgaben zu Abstandsregelungen eingehalten werden können, wie viele Lehrkräfte aufgrund von Risiken freigestellt werden müssen, welche Hygienemaßnahmen für die Schulen und den Schülerverkehr vorgegeben werden bzw. ob sie auch flächendeckend umgesetzt werden können. „Einmal mehr lässt die schwarz-gelbe Landesregierung die Kommunen in der Corona-Krise alleine“, so Disselnkötter.

Karen Haltaufderheide, die Fraktionsvorsitzende der Grünen in Wetter, ergänzt: „Dass die Landesregierung die Abwägung der gesundheitlichen Risiken auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler abwälzt, ist verantwortungslos und inakzeptabel.“

Entscheidung unzumutbar genannt

Unzumutbar sei, dass sich Schüler jetzt zwischen Gesundheitsschutz für ihre Familie und Prüfungsvorbereitung in der Schule entscheiden müssen. „Wir Grüne fordern daher, einen gleichwertigen Abschluss auf der Grundlage der Vorleistungen zu vergeben.“ Haltaufderheide: „Eine freiwillige Chancenprüfung, um sich zu verbessern, sollte zusätzlich angeboten werden.“