Unverändert mahnen die Behörden auch in Wetter und Herdecke an, in Coronazeiten Abstand zu halten.

Pandemie Corona-Fallzahlen in Wetter gehen am Wochenende zurück

Wetter/Herdecke. 243 Gesundete, 357 Infektionen, ein einziger neuer Corona-Fall im Kreis: In Herdecke sind die Werte stabil, in Wetter sank am Wochenende die Zahl

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gab es laut Mitteilung am Sonntagmorgen 357 bestätigte Corona-Infektionen, von diesen gelten 243 als genesen. Innerhalb eines Tages ist die Zahl der Bürger, bei denen das Virus nachgewiesen werden konnte, damit um einen gestiegen. Stationär behandelt werden in Krankenhäusern im Kreis derzeit acht Corona-Patienten. Drei von ihnen werden demnach intensivmedizinisch betreut, ein Duo werde beatmet.

Von den aktuell 106 Corona-Erkrankten im Kreis wohnen zehn in Herdecke (unveränderte Zahl im Vergleich zu Samstag, Freitag waren es neun) und vier in Wetter. In der Harkortstadt waren es am Samstag sechs und am Freitag neun Betroffene. In den beiden Ruhrstädten leben demnach 24 Personen, die das Virus überstanden haben. Acht Menschen aus dem EN-Kreis seien bisher am Corona-Virus verstorben.

Als begründete Verdachtsfälle gelten momentan 172 Bürger, darunter 23 Herdecker (tags zuvor 24) und neun Wetteraner, am Samstag waren es zehn. Für die bestätigten Fälle sowie für die begründeten Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 350 Personen im Kreis.