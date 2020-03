Corona: Betriebe finden neue Servicewege zu Kunden in Wetter

So wie hier ist das Essen in der L’Osteria am Dorfplatz in Volmarstein derzeit nicht möglich. Aber es gibt einen Abhol- und Lieferservice.

Wetter. Händler und Dienstleister in Wetter werden kreativ, um ihre Waren und Angebote auch in Corona-Zeiten zu den Kunden zu bringen.

Die Corona-Pandemie hat auch die Gewerbebetriebe in der Innenstadt von Wetter fest im Griff. Aufgrund der behördlichen Vorgaben mussten viele Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe ihre Ladenlokale schließen. Um aber ihr Waren- und Dienstleistungsangebot auch während der Schließzeiten weiterhin an die Kunden zu bringen, sind viele Betriebe kreativ geworden und haben sich individuelle Lösungen einfallen lassen, um jene auch weiterhin zu erreichen. Im Rahmen einer kleinen Serie wird die Westfalenpost in Kooperation mit dem Citymanagement Wetter diese Angebote vorstellen.

Kunden erhalten Geld zurück

Renata Vojtechova vom 4 you Tours Reisebüro musste ihr Ladenlokal aufgrund der Corona-Krise schließen. Trotzdem ist sie während der Öffnungszeiten per Telefon und E-Mail erreichbar. Auch einige geplante Bus-Touren wie zum Beispiel zum Ostermarkt nach Ahrweiler abgesagt werden. Natürlich bekämen alle Kunden ihr Geld vom Reisebüro zurückerstattet, versichert Renate Vojtechova. Alle Kontaktdaten sowie interessante Reisehinweise erhalten Kunden auf der Homepage des Reisebüros unter www.4you-tours.de. Renata Vojtechova hofft auf ein baldiges Ende der Schließzeiten: „Wir sind trotz der Schließung weiterhin für unsere Kundinnen und Kunden da und freuen uns schon auf die nächsten gemeinsamen Bustouren ab Wetter.“

Batterien für Hörgeräte per Post

Weiterhin, zumindest vormittags, geöffnet ist das Geschäft von Hörgeräte Steneberg in der Kaiserstraße 84. Zusätzlich versenden Nina Steneberg und ihr Team aber auch Batterien, Pflegemittel usw., um zu gewährleisten, dass vor allem ihre ältere Kundschaft nicht auch noch bei der Nutzung von Fernseh- oder Radiogeräten sowie beim Telefonieren und damit bei der Pflege der sozialen Kontakte eingeschränkt ist, wenn das Hörsystem nicht funktioniert.

Elfi Holstein musste ihr Sunpower Sonnenstudio in der Kaiserstraße 85-89 ebenfalls komplett schließen. Ihre Kunden können aber bereits jetzt ein besonderes Schnäppchen machen und nach der Wiedereröffnung des Studios nutzen. So können aktuell Sonnenkarten im Wert von 38 Euro zum Preis von 30 Euro zzgl. zwei Euro Pfand erworben werden. Der Versand bzw. die Lieferung sind gratis. Die ersten 30 Kunden, die dieses Angebot nutzen, bekommen zusätzlich noch ein Sachet (15 ml) mit einer After-Sun-Lotion gratis dazu. Bestellungen werden unter der E-Mail-Adresse sunpower.wetter@googlemail.com entgegen genommen. Die Zahlung erfolgt dann im Voraus entweder per Überweisung oder per PayPal.

Basteln gegen die Langeweile

Ein ganz besonderes Angebot in der schwierigen Corona-Zeit hat sich auch Maren Busenius von der A – Z Ideenkiste aus der Königstraße 6 ausgedacht. So bietet sie verschiedene Bastelideen gegen die Langeweile zu Hause. Diese sind über die Homepage www.a-z-ideenkiste.de abrufbar und reichen von der Spielekiste über Frühlingsgestecke bis hin zu Girlanden, Kissen oder Keksen. Wer das hierzu benötigte Bastelmaterial nicht zu Hause hat, kann Kontakt mit Maren Busenius aufnehmen und es entweder nach Absprache im Laden kaufen oder sich gegen eine kleine Spende ausleihen. Maren Busenius: „Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, die Zeit zuhause, insbesondere für Kinder, ein bisschen spannender und abwechslungsreicher zu gestalten.“

Abholen oder Liefern

Auch die Trattoria „L’Osteria Da Roberto“ am Volmarsteiner Dorfplatz bietet einen Abhol- und Lieferservice an. Alle Infos hierzu unter: losteria-da-roberto.metro.rest

Mit neuen Öffnungszeiten trotzt „La Bottega“ in der Kaiserstraße 82 in Alt-Wetter den schwierigen Zeiten. In dem Feinkostgeschäft sind neben Wurst- und Käsedelikatessen sowie Nudeln auch viele andere Leckereien aus Italien erhältlich. Zusätzlich zum stationären Angebot gibt es auch einen Lieferservice für Pasta, Salate und eine original italienische Pizza. Einen Blick in die Karte und die Kontaktdaten gibt es unter la-bottega-deli.business.site

Deutsche und italienische Weine

Verdursten müssen auch die Sympathisanten deutscher Weine nicht. Die Vinothek „christho“ öffnet samstags von 11 – 14 Uhr ihre Tür im Bismarck-Quartier in Alt-Wetter. Ab zwölf Flaschen bietet der Fachhandel zudem einen kostenlosen Bringdienst innerhalb von Wetter an. Kunden können für eine telefonische Beratung auch kurz eine E-Mail mit der Bitte um Rückruf schreiben. Kontakt: www.vinothekchristho.de

Anhänger italienischer Weine kommen bei „Il Podere del Vino“ an der Schmiedestraße 30 in Wetter-Wengern auf ihre Kosten. Inhaberin Sonja Herbst bietet zu ihren gewohnten Öffnungszeiten einen Flaschenverkauf an. Käse, Schinken, Essig und Öle runden das Angebot ab. Mehr noch: dienstags und freitags hat sie einen Lieferservice eingerichtet, Termine gibt es nach Absprache. www.ilpodere.de

Handwerker reagieren ebenfalls

Auch die wetterschen Handwerksunternehmen reagieren auf die Corona-Pandemie. Beispielsweise Sonnenschutztechnik Marohn aus Volmarstein. „Natürlich treffen auch wir Vorkehrungen, um mögliche Ansteckungen bzw. Gefahren zu vermeiden. So werden alle Reparaturen, wenn es irgendwie möglich ist, nur noch von einem Monteur durchgeführt. Im Auto haben wir Wasser, Seife und Handtücher, um unsere Hände regelmäßig waschen zu können, und während der Reparatur sollen sich die Auftraggeber nicht im selben Raum aufhalten, oder zumindest zwei Meter Abstand halten“, listet Inhaber Timon Marohn einige Maßnahmen auf. Auf kleine Montageberichte und auf Unterschriften wird verzichtet. Für kleinere Probleme werden provisorische Lösungen per Telefon angeboten.

Hofläden stehen hoch im Kurs

In Zeiten der Corona-Pandemie wird auch in Wetter der Direktverkauf in Hof- und Bauerläden als Alternative zu den Supermärkten immer mehr geschätzt.

Hof Sackern

Die Betreiber haben sich auf die neuen Bedingungen eingestellt. Auf Hof Sackern an der Albringhauser Straße 22 geht die bio-dynamische Landwirtschaft ihren gewohnten Gang, im Gegensatz zum Hofladen. „Wir haben mehr Nachfragen nach Milch, so dass Quark, Frischkäse und Joghurt Pause machen, beziehungsweise knapp sind“, erklärt Mitinhaberin Sara Burri. Das Angebot umfasst Gemüse, Obst der Saison, Kartoffeln, Backwaren, Milch- und Milchprodukte, Eier, Wurst und Fleisch. Ungeachtet dessen wird das Abo-Angebot vermehrt angenommen. Es gibt viele Neubestellungen, so dass das Hof-Sackern-Team inzwischen mit zwei Autos die bestellten Kisten ausliefert. Auf dem ganzen Hof muss zwei Meter Abstand gehalten werden, im Laden dürfen nur drei Kunden gleichzeitig ihre Einkäufe tätigen. Öffnungszeiten: Dienstag 10-13 und 15-18 Uhr, Freitag 10-13 und 15-18 Uhr, Samstag 10-13 Uhr, Lieferservice jeden Freitag; Kontakt: 02335/ 73272 Homepage: www.hof-sackern.de E-Mail: laden@hof-sackern.de

Bauer Brinkmann

Im Bauernladen Brinkmann sind die Regale gut gefüllt. Kartoffeln, Eier, Wurstwaren, Gemüse, Nudeln, Käse und Grillgut gibt es hier in der Oberwengerner Straße 63. Von Engpässen keine Spur. Ja, hier gibt es sogar Mehl – das nach Toilettenpapier derzeit am meisten begehrte Produkt. Selbst Gasflaschen für den Grill können mitgenommen werden. Öffnungszeiten: Mittwoch, Freitag 8.30 – 18 Uhr Samstag 8.30 – 13 Uhr Kontakt: 01578 / 5889798 E-Mail: info@bauernhof-brinkmann.de Homepage: www.hofladen-brinkmann.de

Hof Behrendts

„Business as usual“ herrscht im Hofladen Behrendts in Voßhöfen (Böving 1). Zumindest was die Liefertouren angeht. Dirk Behrendts dreht mit seinem Bus einmal wöchentlich in Alt-Wetter (Mittwoch), Wengern (Donnerstag) und Volmarstein/Grundschöttel (Freitag) seine Verkaufsrunden. „Unsere Kunden lieben meinen Mann in diesen Tagen besonders innig, weil er bis vor die Haustür die bestellte Ware bringt“, so Ehefrau Ute Behrendts.

Im Hofladen selbst gbt es Rindfleisch (auf Vorbestellung), Geflügel (Suppenhühner, Enten und Hähnchen), Wurstwaren, Eier, Kartoffeln, Spargel, Äpfel, Eierlikör, Eiernudeln (Spätzle, Spaghetti, Bandnudeln u.a.) und Honig. Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag, Freitag 10–12 Uhr und 15-18 Uhr, Samstag 10-12 Uhr, Kontakt: 02335/7754 E-Mail: info@bauernhof-behrendts.de Homepage: www.bauernhof-behrendts.de

Wirtschaftsförderung verbindet

Die verschiedenen Angebote der Gewerbetreibenden in Wetter in Zeiten der Corona-Pandemie sind ab sofort auch jederzeit online auf den Internetseiten der Stadt Wetter abrufbar: www.stadt-wetter.de/wirtschaftin-wetter/einzelhandel/. Hier können sich alle Wetteraner informieren, wie sie ihre Lieblingsgeschäfte trotz Schließung erreichen und in dieser schwierigen Zeit unterstützen können.

Alle Gewerbebetriebe, die ebenfalls in diese Übersicht aufgenommen werden möchten, können sich hierzu bei Nicole Damaszek (Tel.: 02335 840175, E-Mail: nicole.damaszek@stadt-wetter.de) von der Wirtschaftsförderung der Stadt Wetter melden und ihre Informationen durchgeben. Ihr Appell an die Bürger: Unterstützen Sie die lokalen Betriebe und nutzen Sie die vielen Angebote