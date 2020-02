Bürgermeisterin in Herdecke fürchtet einen Kahlschlag

Nächste Woche kommt der Fällbagger und wird das Gehölz hinter der Lärmschutzwand der B 54 weitgehend auf Stock setzen. Die Ankündigung dieser Maßnahme hat die Bürgermeisterin in einem Schreiben an Straßen NRW bitten lassen, einen massiven Eingriff in die Natur und das Stadtbild zu vermeiden. Bei Straßen NRW sorgt das für Irritation: „Wir haben diese Maßnahmen voll umfänglich mit der Stadt abgestimmt“, heißt es auf Nachfrage der Redaktion.

Die Stadt steht auf dem Standpunkt, dass die Großflächigkeit der nun angekündigten Aktion nicht erkennbar gewesen sei. Die Bürgermeisterin in ihrem Schreiben an die Spitze von Straßen NRW: „Der Grünstreifen hinter der Lärmschutzwand entlang der Bundesstraße grenzt unmittelbar an unsere historische Altstadt mit zahlreichen Wohngebäuden. Ich möchte Sie eindringlich bitten, darauf hinzuwirken, dass die Pflegearbeiten in moderatem Maße stattfinden und nicht - wie offensichtlich geplant - ein Kahlschlag und damit eine Schneise zwischen Bundesstraße und Innenstadt geschlagen wird.“

Die Bürgermeisterin hatte reagiert, weil eine Abholzaktion von Straßen.NRW an Wittener und Dortmunder Landstraße bei Bürgern wie Politikern für Unverständnis gesorgt hatten.

Andreas Berg, Pressesprecher von Straßen NRW für Südwestfalen, ist überzeugt: „Da muss jetzt rangegangen werden.“ Es handele sich um die erste große Rückschneideaktion seit Inbetriebnahme der Umgehung vor mehr als drei Jahrzehnten. Straßen NRW müsse für die Verkehrssicherheit sorgen. Das gelte für den Streifen zwischen Lärmschutzwand und Fahrbahn ebenso wie für den Hang hinter der Lärmschutzwand. Hier liegen Häuser und ein Fuß- und Radweg. Auch gebe es Vorgaben für die Zugänglichkeit der Lärmschutzwand.

Baumkontrolleure überwachen

Für einen Erhalt sei „nicht viel Potenzial im Bestand“, erklärt Andreas Berg. Dennoch sei „hoch priorisiert, gesunde Bäume nicht zu entnehmen.“ Auch wenn es grob wirke: „Die Bäume werden nur auf Stock gesetzt.“ In den Folgejahren würden sie ja wieder ausschlagen.

Die Bürgermeisterin hat frisch Antwort von Straßen.NRW: „Unsere Baumkontrolleure wurden angewiesen, Ihre Bedenken bei der Durchführung der Pflegemaßnahme zu berücksichtigen.“