Demografie Bürger in Herdecke zählen weiter zu den ältesten in ganz NRW

Herdecke/Wetter Die Bevölkerung von Herdecke gilt sei Jahren als alt. Das untermauern aktuelle NRW-Zahlen. Es gibt aber noch ältere Bürger einer Stadt.

Ein Superlativ weckt Neugier. Wer ist der reichste Mensch der Welt? Oder wo leben die ältesten Bürger? Seit Jahren liefern sich diesbezüglich in Nordrhein-Westfalen Herdecke und Bad Sassendorf ungewollt ein Duell. Und meist geht die Gemeinde im Kreis Soest als unrühmlicher Sieger in dieser Kategorie hervor. Auch eine aktuelle Statistik des Landesbetriebs IT NRW belegt dies.

Die Bewertung bezieht sich auf das Jahr 2019 und umfasst alle 396 Städte bzw. Gemeinden in NRW. Den höchsten Altersdurchschnitt ermittelten die Statistiker in Bad Sassendorf mit 49,9 Jahren vor Heimbach (49). Herdecke liegt mit einem Durchschnittsalter der Bürger von 48 Jahren "nur" auf Rang fünf, in Monschau, Hellenthal, Bad Münstereifel und Hünxe ist die Bevölkerung genau so alt. Den niedrigsten Wert in Nordrhein-Westfalen ermittelten die Statistiker für Augustdorf mit 38,8 Jahren.

Von solchen Werten ist die Stadt Wetter weit entfernt. Die Wetteraner waren 2019 im Mittel 46 Jahre alt (Platz 309 in NRW). Dies war auch der Altersdurchschnitt der Bevölkerung im Ennepe-Ruhr-Kreis und insgesamt in sechs EN-Kommunen. Den Wert nach oben trieben neben den Herdeckern auch die im Schnitt 47-jährigen Hattinger und Sprockhöveler.

Anteil der Jüngeren sinkt rapide

Der Blick auf die einzelnen Entwicklungen, die sich in Herdecke bekanntlich auch wiederfinden. Die NRW-Statistiker können vor allem den Alterungsprozess der Ruhrstädter aufzeigen. 1980 lag das Durchschnittsalter von 24.004 Herdeckern noch bei 38 Jahren. Bis 1990 wuchs die Bevölkerung auf 26.184, der Anteil der Jüngeren ging aber auch in den folgenden Dekaden immer weiter zurück. Im Jahr 2019 waren unter den 22.755 Herdeckern (die Stadtverwaltung nennt höhere Bevölkerungszahlen) nur noch 15,8 Prozent jünger als 19. Die Hälfte gehört zur Gruppe der 19- bis 60-Jährigen, noch älter waren 34,5 Prozent und somit mehr als ein Drittel.

Ähnlich fällt die Bevölkerungs-Zusammensetzung in Wetter aus. Bemerkenswert: 1980 lebten hier laut NRW-Statistik fast 30.000 Menschen, die waren im Schnitt 40 Jahre alt. 2019 ist unter den 27.392 Wetteranern die Gruppe 60 plus auf etwas mehr als 30 Prozent angestiegen, vor 39 Jahren gehörte nur jeder Fünfte zu dieser ältesten Kategorie.

Vergleichszahlen aus NRW

In ganz Nordrhein-Westfalen lebten Ende 2019 mehr als fünf Millionen Menschen im Alter von 60 oder mehr Jahren. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt weiter mitteilt, waren das 28 Prozent der gesamten Bevölkerung des Landes.

Die Einwohner Nordrhein-Westfalens waren Ende 2019 rein rechnerisch durchschnittlich 44,2 Jahre alt. Von allen 396 Städten und Gemeinden des Landes wiesen Augustdorf (21,9 Prozent) im Kreis Lippe und Köln (22,8 %) die niedrigsten Anteile älterer Menschen ab 60 Jahren auf.

