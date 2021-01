Bewerbung für neue Leitung des Stadtmarketings läuft

Wetter Der Stadtmarketing-Verein für Wetter ist derzeit führungslos. Aber es laufen Gespräche mit Bewerbern für den Leitungsposten.

Wetter. Verwaist, kopflos, führungslos - so oder ähnlich lässt sich die Situation beim Stadtmarketing-Verein für Wetter noch immer beschreiben. Denn vor einem Vierteljahr begann der personelle Aderlass mit dem in Richtung Niederbayern. Er führt derzeit aus der Ferne das Amt weiter. Nur wenig später s. Aber das Vakuum soll schon bald Geschichte sein. Die Vollzeitstelle ist ausgeschrieben; Bewerbungsgespräche laufen, wie Pressesprecher Jens Holsteg bestätigte.

Drüke und Keim gehen

Wir erinnern uns: Der stellvertretende Vorstand der Sparkasse Gevelsberg-Wetter und Stadtmarketing-Vorsitzende Markus Drüke hatte Ende September 2020 seinen letzten Arbeitstag in Wetter, um sich bei der Sparkasse Regen-Viechtach einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Den Posten als Vorstandsvorsitzender im Verein Stadtmarketing für Wetter hatte Drüke 2015 übernommen. Wie es diesbezüglich weiter geht, ist offen "Online-Meetings finden zwar statt, aber die Jahreshauptversammlung 2020 wurde wegen Corona verschoben", so Vorstandsmitglied Claudia Büchel. Markus Drüke sei weiterhin im Amt; ob das zukünftig so bleibe, sei ungewiss. Thorsten Keim, erster hauptamtlicher Geschäftsführer des Stadtmarketings für Wetter, gab nach nur knapp eineinhalb Jahren den Job ab; er war bis zum 15. November 2020 im Amt.

Gründung im Jahr 1995

Der Verein Stadtmarketing für Wetter, 1995 gegründet, arbeitet eng mit der Stadt Wetter und zahlreichen Institutionen, Vereinen, Initiativen und Unternehmen an der Vermarktung und Profilierung der Harkortstadt. Für eine mit Unterstützung der Stadt Wetter begonnene Neustrukturierung hat sich der Verein zuletzt professioneller aufgestellt. Der oder die künftige Leitung des Vereins ist direkt dem Vorstand unterstellt.

Diese Aufgaben warten

Laut Stellenausschreibung gehört zu dem breit gefächerten Aufgabenbereich u.a. die engagierte Ausgestaltung der Position, die aktive Umsetzung des Vereinskonzeptes, Ausbau und Koordination eines umfassenden Stadtmarketing-Netzwerkes, Bestandspflege und Betreuung von Vereinsmitgliedern, Kooperationspartnern und Sponsoren sowie die Erweiterung des Mitglieder- und Partnerkreises. Auch die Akquisition finanzieller Mittel bzw. Fördermittel für den Verein, die Konzeption und Umsetzung eines Marketingkonzeptes für Wetter, Öffentlichkeitsarbeit im City- und Ortsteilmanagement, sowie Kommunikation und Marketing für den Wirtschaftsstandort Wetter in enger Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Stadt gehören zu den Aufgaben des Stadtmarkering-Leiters. Frühestmöglicher Arbeitsbeginn wäre der 31. Dezember gewesen.

Kalender leer, aber viele Ziele

Auch wenn zahlreiche Aktivitäten des Vereins Pandemie-bedingt nicht stattfinden können und der Veranstaltungskalender derzeit komplett leer ist, so hat sich das Stadtmarketing dennoch ganz konkreten Zielen verschrieben: Wetter und sein Stadtmarketing sollen bekannter, das Stadtbild attraktiver und die touristische Vermarktung verbessert werden. Es sollen neue, themenbezogener Wander- und Spazierwege geschaffen werden und die Kooperation mit anderen Städten, Organisationen und Behörden ausgebaut werden. Auch Stadtrundfahrten für Menschen mit Handicap gehören zu diesen Zielen. +++ Keine Nachricht aus Wetter und Herdecke verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++ https://www.wp.de/staedte/herdecke-wetter/immer-die-neusten-nachrichten-aus-wetter-und-herdecke-id228405613.html