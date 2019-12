Besondere Momente für schwerkranke Kinder in Herdecke

Es sind die besonderen Momente, die den Kindern auf der Onkologie-Station im Herdecker Gemeinschaftskrankenhaus in Erinnerung bleiben. Momente, in denen sie nach langer Zeit wieder lachen können. Momente, in denen sie ihre schwere Krankheit für einen kurzen Augenblick vergessen können. Und eben die Momente, die Marco und Desirée Cantarella so am Herzen liegen. Seit zwölf Jahren sammelt das Hagener Ehepaar Geld, um schwerkranken Kindern kurz vor Weihnachten eine Freude zu machen. Was einst mit knapp 300 Euro begann ist mittlerweile eine Tradition geworden. 2036 Euro kamen dieses Jahr dank Kollegen, Familie und Freunden zusammen. Insgesamt 15 Kinder – darunter auch der gerade einmal einjährige Kiyan aus Hagen – bekommen daher ein Geschenk überreicht.

Gemeinsam mit seiner Mutter Donjeta Istrefaj und anderen Familien sitzt Kiyan daher in der Cafeteria, wo gleich mehrere große und kleine Geschenke auf dem Tisch gestapelt liegen. Bereits im Flur ist das Lachen der Kinder zu hören. Lediglich ihr kahler Kopf und die Schläuche an einem der Kinder erinnert daran, wie schwer krank sie eigentlich sind, oder einst waren.

Alle drei Wochen zur Chemo

Der 14-jährige Len aus Herne hat es fast geschafft: Vor einigen Tagen hatte er seine letzte Bestrahlung. Foto: Ramona Richter

Kiyan freut sich. Denn für ihn gibt es eine große Überraschung – eine Holzeisenbahn. Die hatte sich seine Mutter zuvor für ihn gewünscht. Seit Monaten kommen die beiden alle drei Wochen in das Herdecker Krankenhaus zur Chemotherapie. „Er hatte in der linken Niere einen fünf Zentimeter großen Tumor“, sagt Donjeta Istrefaj mit zittriger Stimme. Tränen fließen ihr übers Gesicht. Es sind gerade einmal ein paar Wochen her, dass ihr Sohn operiert wurde. Zwei Tage lang lag er danach auf der Intensivstation. „Das war für uns die schwerste Zeit überhaupt“, sagt seine Mutter.

Doch der Tumor hatte bereits gestreut, so dass sie auch weiterhin zur Chemo kommen müssen. „Ich habe Angst, dass der Tumor auch nach der Chemo wiederkommt. Eigentlich sollte doch gerade das erste Jahr das Schönste sein.“ Wieder kommen ihr die Tränen, während ihr kleiner Sohn Kiyan mit dem roten Schleifenpapier spielt. Dann lächelt Donjeta. „Ich hätte nie gedacht, dass es so etwas wirklich gibt. Das da draußen Menschen sind, die uns eine so große Freude machen. Klar: Man hört das immer wieder, aber das es dann auch wirklich uns passiert – damit hätte ich niemals gerechnet. Ich bin total dankbar dafür.“

Anfangserinnerungen des Ehepaars

Die kleine Leonora freut sich über ihre neue Puppe. Foto: Ramona Richter

Auch die dreijährige Leonora, die ein paar Zimmer weiter auf der Station 6 – Onkologie – untergebracht ist, freut sich über ihr Geschenk. „Aufmachen“, ruft das Mädchen. Schnell hat sie gemeinsam mit ihrer Mutter das Geschenkpapier entfernt – eine Puppe. Der 14-jährige Len aus Herne freut sich derweilen über Amazon-Gutscheine. „Er wollte schon immer einen Massagestuhl haben“, verrät seine Mutter. „Daher die Gutscheine.“

Auch ihr kommen die Tränen – jedoch vor Freude. „Wenn man so oft hier ist, kennt man den einen oder den anderen. Es ist einfach schön, wenn man Kinder sieht, denen es wieder besser geht.“ Im März diesen Jahres wurde bei ihrem Sohn Knochenkrebs diagnostiziert. Nun hatte er seine letzte Bestrahlung. „Es geht bergauf“, so seine Mutter.

Herdecke Wetter Erste Kontaktaufnahme mit dem Sterntaler-Verein Den ersten Kontakt mit den schwerkranken Kindern hatte die Familie Cantarella, als ihr Sohn aufgrund einer Lungenentzündung im Herdecker Krankenhaus stationär behandelt wurde. „Da haben wir gesehen, dass es den anderen Kindern und Familien viel schlechter geht, als uns“, sagt Marco Cantarella. Zunächst haben sie zwei bis drei Kinder beschenkt. Im Laufe der Jahre wurden es immer mehr Kinder und immer mehr Spender. Mit dem Sterntaler-Verein aber kamen sie auch vorher schon in Kontakt. Damals wollte das Paar die Hochzeitskollekte an einen wohltätigen Zweck spenden.

Es sind eben diese Schicksale, die Marco und Desirée Canrarella berühren. Und es sind Schicksale, die die Spendenaktion beinahe ins Wanken brachten. „Als wir das erste Jahr hier waren, gab es einen schwerkranken Jungen. Er konnte das Schleifenpapier nicht mehr selbstständig entfernen. Doch für einen Moment hatte er ein Funkeln in den Augen. Als wir im neuen Jahr im Krankenhaus anriefen, um uns nach ihm zu erkundigen, sagte man uns, er sei nicht mehr da. Das ging uns verdammt nah.“

Gemeinsam etwas Gutes tun: Die Familie Cantarella freut sich gemeinsam mit Sterntaler-Mitgliedern, Sozialarbeiter des Krankenhauses und einen Teil der Spender, dass auch in diesem Jahr so viele Kinder beschenkt werden konnten. Foto: Ramona Richter

Dennoch entschieden sie im Spätherbst weiter zu sammeln. „Unsere Kollegen, Freunde und Familie helfen, wo sie nur können“, so Cantarella. Mittlerweile seien es sogar drei Hagener Firmen, die sich an der Aktion beteiligen. Den Kontakt zum Krankenhaus stellte der Verein Sterntaler her. „Es ist mittlerweile einfach eine schöne Tradition und eine Herzensangelegenheit für uns alle“, sagt Gudrun Dannemann vom Sterntaler-Verein. Und am Ende sind sich alle einig: Auch im kommenden Jahr wollen sie wieder schwerkranken Kindern eine Freude machen.