Bei Unfall auf Vogelsanger Straße leicht verletzt

Wetter Ein Auffahrunfall hatte unangenehme Folgen für eine 17-Jährige. Sie verletzte sich als Beifahrerin leicht.

Am Mittwochnachmittag wurde eine 17-jährige Wetteranerin bei

einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 22-jähriger VW Fahrer war mit seinem

Pkw auf der Vogelsanger Straße in Richtung Volmarstein unterwegs. Der vor ihm

fahrende 61-jährige Bochumer musste an einer Querungshilfe anhalten, um einen

Fußgänger passieren zu lassen. Dies bemerkte der VW Fahrer zu spät und fuhr auf

den Mercedes auf. Die 17- jährige Beifahrerin in dem Mercedes wurde dabei leicht

verletzt, einen Rettungswagen benötigte sie aber nicht.