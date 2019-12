Bei Feuer, Personen in Sicherheit bringen

„Breitet sich ein Feuer aus, muss unter 112 die Feuerwehr gerufen, alle in Sicherheit gebracht und Ruhe bewahrt werden“, sagt Christof Aufermann.

Auch das Prüfen aller Rauchmelder in der Wohnung beziehungsweise im Haus und auch in den Treppenhäusern biete sich vor den Feiertagen an.