Barrierefreiheit im EN-Kreis geht nur schleppend voran

Ein Aufzug, ein Mann, eine Nacht – eine Nacht, an die sich Joachim Tarne aus Schwelm auch heute noch gut erinnert. „Ich steckte im Aufzug am Bahnhof fest. Der Notfallknopf funktionierte nicht richtig, und ich hatte keinen Handyempfang. Ich musste die Nacht dort verbringen, bis mir jemand half.“ Eine sehr unangenehme Erfahrung für den 61-Jährigen, der sich seit Jahren für die Belange der Menschen mit einer Behinderung einsetzt. Zunächst in Hagen, dann in Schwelm, wo er seit 1999 wohnt und wo er Gründungsmitglied des Behindertenbeirates ist. Er selbst sitzt von Kindheit an im Rollstuhl – der Grund ist eine spastische Lähmung.

Barrierefreiheit ist eines der Themen, die dem 61-Jährigen am Herzen liegen. „Es ist einbreites Feld und betrifft uns alle irgendwann – egal ob wir im Rollstuhl sitzen, schlecht sehen, hören oder schlecht gehen können“, so Tarne. „Kaum einer denkt wirklich darüber nach, was alles zum barrierefreien Leben dazugehört, dabei könnte es jeden treffen. Da gehen Sie in der einen Sekunde über die Straße, weil Sie zum Bäcker wollen, und in der nächsten Sekunde erfasst Sie ein Auto.“ Doch auch wenn derzeit viel im Kreis für die Barrierefreiheit getan wird, „braucht man einen langen Atem. Es geht schleppend voran.“

Haltestellen umbauen

Vor gut vier Jahren berichtete die Lokalzeitung unter anderem über einem Plan, nachdem alle Haltestellen im öffentlichen Personennahverkehr bis 2022 vollständig barrierefrei umgebaut werden müssten. Damals entsprachen rund 75 Prozent aller Haltestellen nicht den Vorgaben des Plans. Für den Ennepe-Ruhr-Kreis bedeutete dies: Insgesamt 645 Haltestellen müssen barrierefrei umgebaut werden. Für Tarne ein sehr ambitioniertes Vorhaben. „Ich bin gespannt, aber ich glaube nicht, dass wir das bis 2022 schaffen. Es wird ja etwas getan, aber es dauert eben.“

Herdecke Wetter Studenten begutachten Herdecker Innenstadt Treppen vor den Geschäften und Kopfsteinpflaster sind einige Punkte, die die Studenten der Universität Dortmund bei ihrer Begehung (2019) in Herdecke feststellten. Konkrete Schwachstellen und Handlungsbedarfe aus dem Projekt der Studierenden zu benennen sei zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch zu früh – so Pressesprecher Dennis Osberg. „Wir warten auf die detaillierteren, schriftlichen Ausführungen. Mit den Ergebnissen gibt es dann einen gemeinsamen Diskurs in der „Kommission für die Belange von Menschen mit Behinderung und Inklusion“. Dennoch: „Bei jeder Straßenbaumaßnahme werden die Aspekte der Barrierefreiheit konsequent berücksichtigt. So sind beispielsweise die untere Hauptstraße oder auch die Mühlenstraße von den Studenten im Rahmen der Begehungen sehr positiv bewertet worden. [...] Im kommenden Jahr wird die Berliner Straße saniert, so dass es auch dort zu einer Verbesserung für mobilitätseingeschränkte oder sehbehinderte Menschen kommen wird.“ In Wetter wurde vor einigen Jahren der Aktionsplan Menschengerechte Stadt Wetter ins Leben gerufen. „Wir haben bereits viel erreicht. Einige der im Aktionsplan formulierten Ziele wurden erfolgreich realisiert. Beispiele sind Auszeichnungen für barrierefreie Geschäfte, Infobroschüren über barrierefreie Arztpraxen, Kirchengemeinden, Parkplätze und Toiletten im Stadtgebiet. Dazu kommen inklusive Veranstaltungen“, sagt Pressesprecher Jens Holsteg. Doch: „Ein wichtiger Baustein ist die Mitsprache von Menschen mit Behinderungen. [...] Das gilt aktuell für Projekte wie die Neugestaltung des Stadtsaalumfeldes, den Umbau von Bus-Stopps zu barrierefreien Haltestellen, und den Sportstättenleitplan.“

Das weiß er aus eigener Erfahrung. Denn als der heutige Schwelmer noch in Hagen wohnte, war er auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angewiesen. „Die S-Bahn fuhr eine ganze Zeit lang nicht, und ich musste mit dem Bus nach Ennepetal fahren, wo ich teilweise 40 Minuten auf den Anschlusszug warten musste – in der Hoffnung, dass dort ein Rollstuhlplatz frei war.“ Für gewöhnlich gibt es pro Bus einen ausgewiesenen Rollstuhlplatz. Ist der besetzt, heißt es warten. „Wenn der Kinderwagenplatz nicht benötigt wird, kann man ihn auch für einen Rollstuhl nutzen, wenn es ein Handbetriebener ist – zwei Elektrorollstühle passen für gewöhnlich nicht nebeneinander“, sagt Tarne.

Joachim Tarne ist Gründungsmitglied des Schwelmer Behindertenbeirats. Foto: Ramona Richter

Und auch sonst: „Der Busfahrer muss immer erst aussteigen, um die Rampe hinauszuklappen. Hier in Schwelm klappt das auch, aber ich weiß noch in Hagen: Da haben die Fahrer das bei schlechtem Wetter nur ungern gemacht. Meist waren es Betrunkene oder aber Ausländer, die mir dort geholfen haben“, erinnert er sich. Heute habe er weniger Probleme mit dem Bus, dennoch müssen Reisen weit im Voraus geplant werden. „Ich würde mir wünschen, dass alle Menschen – egal ob mit oder ohne Behinderung – spontan dorthin fahren können, wo sie möchten. Aber das ist nicht möglich. Wenn ich ein Konzert besuchen möchte, muss ich einen Fahrdienst buchen. Natürlich ist das eine schöne Sache, und ich bin dankbar, dass es den Fahrdienst gibt. Aber auch den muss ich mindestens eine Woche im Voraus buchen.“

Planen muss der 61-Jährige auch die Reisen mit der Bahn. „Ich weiß noch, dass ich mich immer anmelden musste, damit ein Mitarbeiter kommt, der mit einem Schlüssel die mechanische Hebebühne betätigen konnte. Was aber, wenn der Zug Verspätung hat? Bei den geringen Umsteigezeiten ist das wirklich ein Problem. Da kann man nur hoffen, dass auch ein Mitarbeiter dann dort ist.“

Laut Tarne seien besonders auf der Strecke zwischen Hagen und Wuppertal viele Haltestellen nicht niveaugleich zu den neueren Zügen. „Das kann gefährlich sein, wenn man mit seinem Rollstuhl nach hinten in den Zug kippt.“ Und noch etwas ist dem 61-Jährigen aufgefallen. „Die Aufzüge am Schwelmer Bahnhof sind immer wieder für einen längeren Zeitraum defekt. Da reicht es schon, wenn jemand ein Kaugummi zwischen die Schiebetüren klebt. Dann ist er blockiert und fährt nicht mehr.“

Aufzüge als öffentliche Toiletten

Und noch etwas stört Tarne: „Immer wieder werden die Aufzüge als öffentliche Toilettenmissbraucht. Und ich setze mich nicht als Rollstuhlfahrer in einen vollgemachten Aufzug. Es geht dabei nicht nur um uns Rollstuhlfahrer – es geht um alle. Es gibt so viele Menschen, die auf den Aufzug angewiesen sind – sei es ältere Menschen, Menschen mit einer Gehbehinderung oder Familien mit Kinderwagen.“ Er würde sich wünschen, dass die Beobachtungs-Intervalle kürzer gehalten werden, damit Mängel schneller behoben werden könnten.

Und auch die Umstellung auf Automaten bringe nicht nur Vorteile. „Es ist kein Ansprechpartner mehr vor Ort. Natürlich kann ich andere Menschen um Hilfe fragen, aber dafür müssen auch welche da sein. Das ist im ländlichen Raum spät abends nicht immer der Fall. Es ist ja schön, dass die Knotenpunkte gut ausgebaut sind,aber man muss sich auch fragen, wie viele Menschen mit einer Behinderung dort erreicht werden. Bei 60 Prozent der Reisenden sind es vielleicht drei Prozent derjenigen mit einem Handicap.“

Immer am Ball bleiben – so lautet die Devise des 61-Jährigen. „Mit der Barrierefreiheit ist es wie mit dem Haushalt. Wenn du gerade am Ende angekommen bist, kannst du wieder von vorneanfangen. Die Arbeit geht immer weiter“, sagt er und lacht. Ziele gebe es noch einige, die er gemeinsam mit seinen Kollegen erreichen möchte. „Es wäre schön, wenn wir weitere Toiletten im Zentrum für Menschen mit einer Behinderung hätten, die auch außerhalb der betrieblichen Öffnungszeiten begehbar wären. Aktuell gibt es nur zwei Toiletten, die man wirklich betreten kann.“

Stufen sind ein häufiges Hindernis

Das betrifft jedoch nicht nur die Toiletten in der Stadt – auch Restaurants und Bars in Schwelm sind davon betroffen. „Es gibt außer dem Restaurant Da Pino kaum eine Möglichkeit, wo man hier als Rollstuhlfahrer preiswert essen kann und gleichzeitig die Möglichkeit hat, eine Toilette aufzusuchen. Entweder Sie haben vor dem Restaurant Stufen oder aber vor den Toiletten. Man muss da manchmal seinen Trinkkonsum vorplanen.“

Und auch was das Einkaufen in Schwelm angeht, muss laut Tarne einiges geschehen. „Ich finde es bedauerlich, dass es so wenig Einkaufsmöglichkeiten hier gibt.“ Gemeinsam mit seinen Kollegen vom Behindertenbeirat war er in der Innenstadt unterwegs und hat sich die Situation der Geschäfte angeschaut. „Fast überall sind Treppen. Dabei würde es bereits helfen, wenn die Inhaber ihre geschäftliche Telefonnummer an die Türen anbringen würden, damit man sie kontaktieren kann. Es gibt ja auch Momente, wo man nicht gesehen wird – dann könnte man zumindest anrufen und sagen, was man gerne hätte.“

Supermärkte seien dabei kein Problem. „Da kann man hier in die Center gehen. Aber wenn ich ein Geschenk kaufen möchte. wird das schon schwieriger“, sagt Tarne. Aufgeben gibt es für den 61-jährigen Schwelmer nicht. „Wer aufgibt, erreicht auch seine Ziele nicht.“