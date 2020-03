Eine ganze Woche war Axel Schneider auf der Berlinale und hat doch nur einen einzigen Film gesehen. Dafür ist er den Shooting Stars der internationalen Filmszene fast rund um die Uhr immer wieder ganz nahe gekommen: Der Frisör und Visagist aus Volmarstein, der in Her­decke wohnt und in Hagen seinen Salon hat, war jetzt erstmals als Mann für das Schöne gebucht.

Kundinnen aus München und Berlin haben ihm eine Brücke zur Berlinale gebaut. „Ich liebe es, die Kunden zu verschönern“, sagt der 51-Jährige, der 1989 der jüngste Friseurmeister in NRW war und seit über 20 Jahren einen Salon in der Hagener Kampstraße betreibt. Fast rund um die Uhr hatte er Gelegenheit zum Verschönern, wobei die Herausforderungen mit den Anlässen wechselten: Fürs Blitzlichtgewitter bei einer Gala musste das Make-Up anders sein als für die Pressekonferenz an der frischen Luft oder die große Party.

Kundinnen wollen aussehen wie Filmstars

INFOBOX Zur Person: Axel Schneider Axel Schneider ist groß geworden in Volmarstein. Seine Ausbildung zum Friseur machte er im „altehrwürdigen Salon Jagusch“ (Originalton Schneider) in Wetter nahe dem Stadtsaal. Axel Schneider hat Seminare und Workshops bei internationalen Stylisten in Paris und London besucht. Seit 1996 arbeitet er selbstständig.

Der Arbeitsplatz für den Friseur und Visagisten: eigens zu „Make-Up-Rooms“ verwandelte Hotel-Suiten, in denen die Stars für den nächsten Auftritt herausgeputzt wurden. Kann man die Darsteller aus aller Herren Länder denn alle kennen, zumal wenn es sich um „Shooting Stars“ handelt? „Ich habe mich gut vorbereitet“, erklärt Axel Schneider, warum ihm peinliche Verwechslungen etwa von Filmstar und Manager erspart geblieben sind.

Im Programmheft der Berlinale hat er nachgesehen, wessen Stern denn gerade über dem Kinohimmel aufgegangen ist, und einen Teil der Prominenz weiß er auch ohne Extra-Lektüre einzusortieren. Die Kundschaft seines Hagener Salons hilft ihm dabei: Immer mal wieder steht eine Kundin vor ihm und will nachher genau so aussehen wie die Schauspielerin auf dem mitgebrachten Foto.

Alt-Prominenz gibt sich relaxt

Und was kann Axel Schneider so aus den Make-Up-Rooms der Berliner Hotels erzählen? Viel. Aber er darf es nicht. Vertraglich hat er sich verpflichten müssen, Geheimnisse zu wahren. So viel glaubt er aber verraten zu dürfen: „Die Shooting-Stars sind schon sehr aufgeregt gewesen“, ganz anders als die Alt-Prominenz, „die sind relaxter.“

Foto: Privat

Die Berlinale kannte der Friseur und Visagist bisher nur aus dem Fernsehen. Die Fernsehwelt dagegen ist ihm schon länger nicht mehr fremd. Nach Berlin kam Axel Schneider direkt von Dreharbeiten für die ARD. Aber nicht als Mann fürs Schöne war er hier gefragt: Axel Schneider steht mit Oli P. vor der Kamera. „Hallo Schatz“, heißt die neue Dokuserie, und Schneider sieht sich dabei selbst „in der ersten Reihe als einer der Hauptdarsteller.“ Gesendet wird Mitte März.

>>>Friedhelm Schürmann auf Filmschau in Berlin

Seit Jahren schon, seit er nicht mehr berufstätig ist, hat Friedhelm Schürmann eine Akkreditierung bei der Berlinale. Auch dieses Mal warf der Vorsitzende der Herdecker Filminitiative einen Blick auf Filme, die im Kino Onikon an der Goethestraße gezeigt werden könnten. Schürmanns besonderes Augenmerk galt allerdings auch Filmen, die mit Sicherheit nie in den deutschen Kinos landen werden, weil sich kein Verleih für sie gefunden hat.

Chinesische Filme oder Leinwandepen aus Südostasien standen mit Vorliebe auf dem täglichen Plan von Friedhelm Schürmann – wenn er denn Karten bekommen hat. Zwar können die Akkreditierten kostenlos in die Berlinale-Säle gehen, aber nur so lange die Karten reichen. Jeden Morgen hat sich der Kinofan aus Herdecke am Potsdamer Platz angestellt und fast immer Glück gehabt, was Karten für seine Wunschfilme angeht. Sogar „Synonyme“, den späteren Siegerfilm, hat er ganz zufällig gesehen. So ganz verstanden hat er die Geschichte nicht, räumt Schürmann ein. Was nicht heißt, dass er eine zweite Chance zum Verstehen bekommt: Gewinnerfilme des Goldenen Bären sind zwar mitunter im Onikon zu sehen, „aber sie sind auch kein Muss“, so Schürmann.