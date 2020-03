AWO Ennepe-Ruhr kämpft gegen Kinderarmut

Wetter/Ennepe-Ruhr. Viele Wetteraner übernehmen bei der AWO Ennepe-Ruhr Verantwortung. Sie hat auch ein Jugendwerk im Kreis frisch gegründet.

Nach der Feierlaune zum 100. Geburtstag im Vorjahr kehrt bei der Arbeiterwohlfahrt nun der Alltag zurück. „Und die Politik in NRW lässt auch keinen Platz für Feierlaune. In jedem fünften Kinderzimmer spielt die Armut mit. Das ist nicht zu akzeptieren“, unterstrich Michael Scheffler, Vorsitzender des AWO-Bezirksverbandes Westliches Westfalen, am Wochenende in Witten. Er machte damit deutlich, dass die AWO nach wie vor ein Wohlfahrtsverband ist, der gleichermaßen sozial wie politisch hoch engagiert ist.

Herdecke Wetter Wetters Bürgermeister ist im Kuratorium von „Zukunft EN“ Beisitzerinnen des AWO-Vorstandes im EN-Kreis sind Marlies Schmidt (Wetter) und Carina Stobbe (Schwelm). Unter den weitere Beisitzenden ist Brigitte Wölke (Wetter) sowie erstmals auch der für Wetter und Herdecke mit zuständige SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Kapschack. Die ehrenamtliche Revisionskommission besetzen Manfred Pilz (Wetter) und Gerhard Lützenbürger. Wetters Bürgermeister Frank Hasenberg hat sich fürs Kuratorium der Stiftung „Zukunft EN“ zur Verfügung gestellt.

Rund 130 Delegierte aus kreisweit allen 24 AWO-Ortsvereinen und zwei Stadtverbänden waren zusammen gekommen, um turnusmäßig nach vier Jahren Kreis- und Unterbezirksvorstand neu zu wählen. In seinem Grußwort sprach Scheffler eine gerade abgeschlossene, von der AWO bundesweit beauftragte Langzeitstudie zur Kinderarmut an. Diese habe deutlich gezeigt, dass der Ausstieg aus der Armut gelingen kann, aber noch zu wenigen Menschen tatsächlich gelinge. Vor allem fehle es an geregelter und ausreichender Betreuung für Kinder im Schulalter – eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. „Herr Laschet sollte seine Arbeit machen und nicht nur in Talkshows herumsitzen“, appellierte Scheffler.

Für Freizeitaktivitäten

Ganz frisch gegründet im EN-Kreis ist das AWO-Jugendwerk. „Wir wollen Projekte gestalten, die in dieser digitalen Gesellschaft die Menschen wieder zusammenbringen, damit sie gemeinsam den Alltagsstress und Online-Profile vergessen können“, brachte Maximilian Meiners das Ziel auf den Punkt. Freizeitaktivitäten, ein inklusives Fußballturnier, geschichtliche Exkursionen stehen auf der To-Do-Liste der noch kleinen Gruppe junger Menschen, die sich Zuwachs wünschen und dabei auf Vielfalt setzen.

Der bisherige und jetzt für weitere vier Jahre neu gewählte Kreis- und Unterbezirksvorsitzende, René Röspel, kam in seinem Rechenschaftsbericht auch auf die Negativschlagzeilen über AWO-Verbände in Frankfurt und Thüringen zu sprechen, die die AWO bundesweit erschüttern. „Was dort passiert ist, kann hier nicht passieren. Wir haben im Unterbezirk und im Bezirksverband Westliches Westfalen klare Regeln zu Gehältern und Dienstwagen, die solches unmöglich machen. Ehrenamtliche bekommen kein Geld, in dem Bereich gibt es Prüfsysteme und Revisoren. Hauptamtliche Bereiche werden von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überwacht“, betonte Röspel. Er bedauert, dass die Zahl der AWO-Ortsvereine im Kreis, dem demografischen Wandel geschuldet, in den letzten vier Jahren von 29 auf 24 und die Mitgliederzahl um rund 200 auf 2.700 zurückgegangen sei.

150 Beschäftigte mehr als 2016

Die Aufgabe der Ortsvereine, einfach da zu sein, sei jedoch weiterhin wichtig. „Die Kaffeenachmittage werden oft belächelt. Sie sind aber nicht zu belächeln. Sie verbinden Menschen und geben ihnen die Möglichkeit, nicht einsam, sondern Teil einer Gemeinschaft zu sein“, bekräftigte Röspel.

AWO Geschäftsführer Jochen Winter gab einen Überblick über die Entwicklung der hauptamtlichen Aktivitäten. 1350 Mitarbeiter seien aktuell bei der AWO und Tochtergesellschaften beschäftigt, fast 150 mehr als vor vier Jahren. Personellen Zuwachs habe es vor allem im Kitabereich mit acht neuen Einrichtungen gegeben.