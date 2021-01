Politik Ausschüsse in Wetter und Herdecke vertagt oder abgesagt

Wetter Die politischen Gremien werden im Januar in Herdecke nicht tagen. In Wetter werden zwei Sitzungen auf das Monatsende verlegt.

Wetter/Herdecke. Sechs Ausschüsse standen für diesen Monat im Sitzungskalender der Stadt Herdecke. Angefangen vom Jugendhilfeausschuss am 19. Januar bis zum Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus am 28. Januar. Vor dem Hintergrund der verschärften Corona-Lage hatte der Krisenstab den Fraktionen und Ausschussvorsitzenden vorgeschlagen, sämtliche Sitzungen im Januar abzusagen und wichtige Themen wie die Etatverabschiedung im Haupt- und Betriebsausschuss (4. Februar, 17 Uhr, Ratssaal) und Rat (11. Februar, 17 Uhr, Ruhrfestsaal) zu beraten bzw. zu entscheiden. Die Zustimmung der Politiker ist jetzt da: Alle Ausschüsse im Januar sind abgesagt. Betroffen sind neben den genannten Ausschüssen auch die für Schulen, Kultur und Sport, für Umwelt, Klima und Sicherheit, für Bauen, Planen und Verkehr sowie für Soziales, Demografie und Gesundheit. Erst am 2. Februar (17 Uhr, Ratssaal) geht es mit dem Rechnungsprüfungsausschuss weiter.

Zwei Sitzungen am 26. Januar in Wetter

Wegen der angespannten Pandemielage wird in Wetter die Ratssitzung vom 14. Januar mit der Ratssitzung vom 26. Januar zusammengefasst, teilt die Verwaltung mit. Gleichzeitig werde die Möglichkeit nach § 60, Abs. 2 der Gemeindeordnung NW genutzt und die Entscheidungen des Rates auf den Hauptausschuss delegiert. Das bedeutet, dass am 14. Januar keine Sitzung stattfindet, sondern am 26. Januar um 17 Uhr der Hauptausschuss unter verschärften Coronaschutz-Bestimmungen tagt. Die Stadtverwaltung weist ebenfalls darauf hin, dass die Sondersitzung des Schulausschusses ebenfalls vom 14. auf den 26. Januar, 16 Uhr, verlegt wird. Beide Gremien tagen im Stadtsaal.