Auf dem Markt in Wetter geht immer mehr ohne Plastik

Reibekuchen, Erbsensuppe & frisches Obst. Niemand kennt Wetter ohne den Wochenmarkt. Jeden Samstag erscheinen Obst-, Käse-, Gemüse-, Blumenhändler, Metzger und Hähnchengrill vormittags auf dem Bahnhofsvorplatz und bleiben dem Wochenmarkt treu. Das ist schon immer so gewesen. Das habe wir schon immer so gemacht, lautet eine alte Wendung. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Ist im Jahre 2020 wirklich alles wie immer? Nein. Wir haben genau hingeschaut – mit den Händlern gesprochen, nachgefragt. Das Resultat: Vieles ist neu im jungen Jahrzehnt. Klimaschutz lautet die Devise.

Stofftaschen sind schon geordert

Zum Beispiel am Käsespezialitätenstand von Nadine und Oliver Wulf. Sie sind bemüht, so viel Plastik wie möglich einzusparen. Gratis-Plastiktüten gibt es nicht mehr, sondern Papiertüten – für 15 Cent/Stück – doch die Nachfrage ist gering. Geld zahlen für eine Tüte möchten die Wetteraner eher nicht. Die Nachfrage nach einer Tüte wandelt sich schnell in ein kreatives lösungsorientiertes „Ach, das geht schon so!“, beobachten die Eheleute. Doch sie loben die Bevölkerung auch für das aktive Bemühen in puncto Müllvermeidung. „Viele bringen ihre eigenen Dosen mit und lassen sie am Stand befüllen. Oder sie bringen unser Käsepapier einfach von zu Hause wieder mit und benutzen es erneut. Das ist Müllvermeidung und Recycling in einem“, freut sich Oliver Wulf über ein Umdenken in der Gesellschaft. Von der Bonpflicht sind die Marktleute aktuell noch befreit. „Das sieht bei den großen Bäckereiketten mit vielen Filialen ganz anders aus. Was da allein an einem Tag an Kassenbons anfällt, das mag ich mir gar nicht vorstellen.“

Plastik-Tüten sucht man auch am Kartoffelstand der Sieg GmbH & Co KG aus Bochum vergeblich. „Ab nächste Woche haben wir eigene Stofftaschen und Netze am Stand für die lose, unverpackte Ware“, erklärt Silvia Sieg den Fokus des Unternehmens in der Zukunft, Ressourcen zu schonen und Müll zu vermeiden. „Diese können die Kunden bei uns erwerben und regelmäßig für ihren Wocheneinkauf nutzen. Auch sind die Beutel ja vielseitig verwendbar…“

Ihre letzten Worte gehen beinahe im Tumult unter, der sich nebenan am einzigen Obststand des Marktes ereignet. Hier wird ab 11 Uhr die Ware knapp. Sämtliche Wünsche einiger besonders engagierter Bürger können die Marktleute aus Recklinghausen beim besten Willen nicht erfüllen. „Grünkohl ist ausverkauft. Etwas Rotkohl gibt es noch. Wir haben soeben 30 Tüten verkauft.“ Selbstverständlich handelt es sich hierbei größtenteils um Papiertüten. Plastik gibt es hier höchstens als Reserve und für frischen Salat.

Die meisten Wetteraner nehmen es gelassen und erscheinen in weiser Voraussicht mit Einkaufskörben und Trolleys für die eigenen Behältnisse. Schließlich gibt es auch am Stand von Blumen Gronemann vermehrt lose Ware. Gerade hat die Edeltanne die Wohnung verlassen, locken warme Farben die Besucher an: Lose Topfpflanzen ohne Papier. Lediglich Rosen sind nach wie vor in Plastik verpackt.

Auch der Hähnchengrill verfolgt ein klimafreundliches Konzept. Die Betreiber hoffen auf eine steigende Nachfrage ihrer Mehrweg-Hähnchen-Thermo-Tasche. Ihre Exemplare haben sie aufwendig bedrucken lassen für das „Hähnchen to Go“. Sie laden die Wetteraner ein, das Angebot ausgiebiger zu nutzen. Schließlich sparen sie so die Energiekosten des erneuten Aufwärmens zu Hause. Für das Hähnchen vor Ort gibt es Papiertücher. Nach dem geeigneten Besteck wird nach wie vor gesucht. Auch am Stand Dasenbrock Fleisch hat der Klimawandel Einzug gehalten. Noch wird Plastik genutzt, doch würde bei geeigneten Alternativen aus Papier gerne verzichtet.

Ersatz hat manchmal Schwächen

Die Markthändler sind sich einig. Das Konzept der Nachhaltigkeit ist nicht nur auf dem Vormarsch sondern in Wetter schon angekommen. Hier wird es von Woche zu Woche mehr gelebt. Für einige Produkte fehlen noch geeignete umweltfreundlichere Alternativen – so weichen Papiertüten bei einigen Produkten zu schnell durch, und nicht jeder Marktbesucher bringt seine eigenen Behältnisse mit oder akzeptiert die umweltschonenden Mehrwerg-Alternativen. Doch es geht voran – jeden Tag mehr. Es ist eine Zeit des Miteinanders – miteinander in ein klimafreundliches Jahrzehnt.