An Weihnachten passierte im Zillertal das Unglück

So idyllisch der Harkortsee auch ist, wie dieses Bild von Renate Wehner beweist, so tückisch kann er sein, wenn er zugefroren ist.

Wetter Gastautor Herbert Sabiers erinnert sich an ein Weihnachtsfest seiner Kindheit, das nicht von Glück geprägt war.

Udo Scheidemantels Vater war im Krieg gefallen. Er wohnte mit seiner jungen Mutter, seiner Tante und seiner Oma in einer Wohnung im Hammer. Der Hammer war ein ehemaliges Wirtschaftsgebäude der Harkortschen Werkstätten, das zu Wohnungen umgebaut wurde und sich unterhalb des Türmchen der alten Burgruine befand.

Udo war ein hübscher aufgeweckter gut erzogener Junge, ca.12 Jahre alt, an dem alle ihre Freude hatten. In der Schule zeichnete Udo sich mit guten Leistungen aus und sportlich war er sehr begabt. Vor allem war er ein genialer Rollschuhläufer und machte uns Jungen einiges vor. Da das Rollschuh laufen nur im Frühling, Sommer und im Herbst möglich ist und der Winter nahte, Weihnachten vor der Tür stand, wünschte sich Udo sehnlichst ein Paar Schlittschuhe, dazu ein Paar stabile hohe Schuhe, unter die die aufklemmbaren Schlittschuhe optimal befestigt werden konnten. Mutter, Tante und Oma warfen ihr karges Geld zusammen und weil Udo ein so wohlgeratener Junge war, lagen die gewünschten Schuhe samt Schlittschuhe zu Udos Freude am Heiligen Abend unter dem Weihnachtsbaum.

Es folgte ein sehr kalter Winter und auf dem Harkortsee bildete sich so ganz allmählich eine dünne Eisfläche. Wir Kinder, Udo, mein Freund Lothar Seuthe und ich gingen täglich den Seeweg herunter um zu testen, ob das Eis schon so dick war, dass es uns tragen konnte. Eines Tages war es so weit. Die Temperatur befanden sich schon eine ganze Weile unter der minus 20 Grad Marke und gingen bis zum Februar bis auf minus 30 Grad herunter und die ersten Wagemutigen drehten schon ihre Kreise auf der Eisfläche des Sees. Udo und Lothar Seuthe, dessen Vater in Wetter eine Fahrradfabrik hatte, in der die guten „Wetter-Räder“ produziert wurden, holten ihre Schlittschuhe von zu Hause ab und schraubten diese am Bootsanleger vom Kanu-Club unter ihre Schuhe.

Sie glitten auf den zugefrorenen See hinaus und erfreuten sich an dem lustige Treiben. Ich hatte keine Schlittschuhe, deshalb schlitterte ich hinter den beiden her. Meine Mutter hätte mir ums Verrecken keine Schlittschuhe gekauft. Dazu war sie viel zu ängstlich. Es begann zu dämmern. Ich war im Begriff nach Hause zu gehen und ich rief die Beiden, damit diese mit mir gemeinsam den Heimweg antreten sollten. Lothar Seuthe kam zu mir, aber Udo rief uns zu, dass es so schön sei und er noch ein wenig gleiten wolle. Er bewegte sich in die Richtung zum Zillertal und war wegen der eintretenden Dämmerung fast nicht mehr zu sehen.

Am nächsten Tag wurde uns die Nachricht zugetragen dass Udo ins Eis eingebrochen und ertrunken war. Es war niemand mehr da, der ihm helfen konnte. Erst als der See aufgetaut war, nach mehreren Tagen der Suche durch die DLRG, fand der feinfühlige Karl Bergerhoff, als Spezialist mit der Rettungsstange, Udos Leichnam. Udo, das einzige Kind, das war für die Angehörigen eine Katastrophe, von der sie sich lange Zeit nicht erholten. Für uns war es eine Warnung nicht mehr leichtfertig, vor allem alleine aufs Eis zu gehen.