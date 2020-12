Adventskranz brennt im Mehrfamilienhaus in Herdecke

Herdecke Ein Angehöriger, der gerade mit der Wohnungsinhaberin telefonierte, alarmierte die Feuerwehr zur Zeppelinstraße.

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus (Wohnungsbrand) in der

Zeppelinstraße wurde am Sonntag gegen 18.38 Uhr über Dritte gemeldet. In der

Wohnung einer älteren Dame hatte sich aus unbekannten Gründen der Adventskranz

entzündet. Da sie gerade mit einem Angehörigen telefonierte, alarmierte dieser

richtigerweise die Feuerwehr über den Notruf 112.

Diese war nach sieben Minuten bereits vor Ort. Nach zehn Minuten bereits mit

zwei kompletten Löschzügen. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass im Wohnzimmer

der Adventskranz gebrannt hatte. Die Bewohnerin hatte diesen bereits

geistesgegenwärtig mit Wasser gelöscht. Die Feuerwehr kontrollierte die

Brandstelle noch mit einer Wärmebildkamera nach. Die Bewohnerin wurde vom

Rettungsdienst gesichtet, war aber unverletzt.

Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen. Zwei Löschzüge waren 30 Minuten vor

Ort.

In der Nacht zu Montag war um 5.29 Uhr eine Löschgruppe zu einer hilflosen

Person hinter einer Tür ausgerückt. Die Wohnungstür in der Straße "Auf der

Heide" konnte mit einem Zweitschlüssel geöffnet werden. Der Patient wurde dem

Rettungsdienst übergeben.