Abfuhrtermine wegen Neujahr verschoben

Wann wird der Müll nochmal abgeholt? Wie ist es an Neujahr? Hier gibt es die Antworten.

Wie bereits in den Abfuhrkalendern der Städte und in der AHE-APP angekündigt, verschieben sich die Abfuhrtermine an den Weihnachtsfeiertagen.

Dies bedeutet, dass die Abholungen der AHE, die gewöhnlich am Freitag stattfinden würden, auf Samstag, 2. Januar, verschoben werden.

Die Abfuhrkalender können auf den Internetseiten der Städte und der AHE GmbH - www.ahe.de, sowie in der AHE-App für das Mobiltelefon eingesehen werden. Weitere wichtige Informationen zu Verschiebungen von Abfuhrterminen veröffentlicht die AHE auf ihrer Facebook-Seite.