24-Stunden-Beatmung: Marcia Kemper zeigt uns ihren Alltag

Es ist elf Uhr, und die Sonne lässt den Frost auf den Dächern in Dortmund langsam schmelzen. In einer ruhigen Wohngegend nahe der Innenstadt liegt Marcia Kemper in ihrem warmen Zimmer im Bett. Auf dem Stuhl, ein paar Meter weiter, sitzt ein junger Mann – es ist einer ihrer Pfleger, denn Marcia wird rund um die Uhr beatmet. Es sind Ferien, und die 24-Jährige genießt es, mal nicht lernen zu müssen. Denn für gewöhnlich steht die Powerfrau um 4.30 Uhr auf. Denn um 8 Uhr startet ihr Arbeitstag in Volmarstein, wo sie derzeit eine Ausbildung zur Web-Mediengestalterin macht.

Um sieben Uhr wird sie vom Fahrdienst abgeholt. Bis zur Arbeitsstelle braucht sie in der Regel eine halbe bis dreiviertel Stunde. Bis der Wagen da ist, wird Marcia Kemper von ihrem Pflegeteam gewaschen, angezogen und in ihren Rollstuhl gesetzt. „Manchmal schlafe ich dabei noch ein wenig weiter“, sagt sie und lacht.

Komplikationen bei der OP

Seit 14 Jahren sitzt die 24-Jährige bereits im Rollstuhl, ist von den Schultern abwärts gelähmt und kann nur ihren Kopf und ihre Schultern bewegen. Der Grund – Komplikationen bei einer OP. „Ich kam mit einem verkrümmten Rücken zur Welt. Irgendwann tat es so weh, dass ich nicht mehr konnte“, erinnert sie sich. Sie ist gerade einmal elf Jahre alt, als zwei OP’s ihr Leben verändern sollten – eigentlich zu einem schmerzfreien Leben. „Die erste OP verlief wie geplant. Bei der zweiten OP jedoch gab es Komplikationen.“ Für die junge Frau aus Dortmund ein folgenschwerer Eingriff. „Ich war eine Woche komplett weg und weiß von den Tagen nach der OP gar nichts mehr. Als ich aufwachte, war ich plötzlich in einem komplett anderen Zimmer, in einem anderen Krankenhaus und einer anderen Stadt.“

Es dauerte fast ein Jahr, bis Marcia Kemper ihre neue Situation akzeptierte. „Irgendwann dachte ich mir: Ich möchte das alles nicht mehr – weder für mich noch für mein Umfeld. Ich weiß, es klingt makaber, aber ich konnte mich nicht einmal selber umbringen.“ Eine schwere Zeit für den damaligen Teenager und seine Familie. „Für meine Eltern war das alles am Anfang natürlich sehr ungewohnt und auch absolut nicht schön, wenn jeden Tag im Jahr 24 Stunden mehr oder weniger fremde Personen in einem Haus herumlaufen und dementsprechend auch in der eigenen Privatsphäre.“

Heute ist dies für die 24-Jährige und ihre Familie Alltag. Und sie weiß: „Wenn etwas nicht geht, gibt es Alternativen, oder aber man akzeptiert, wie es ist.“ Trotz allem lässt sich Marcia Kemper nicht unterkriegen, geht liebend gerne feiern, trifft sich mit Freunden oder geht ins Theater. „Ich gehe sehr, sehr gerne ins Theater oder feiern“,sagt sie.

Kaum barrierefreie Clubs in Dortmund

Erst kürzlich war sie wieder mit ihren Freunden unterwegs. „Wir haben in einem Club in Essen gefeiert.“ In Dortmund sei dies nicht immer ganz einfach. „Es gibt leider nicht so viele barrierefreie Möglichkeiten hier in Dortmund, wo ich mit meinem Elektro-Rollstuhl feiern kann. Früher waren wir häufig im FZW. Aber das kann ich mittlerweile nicht mehr sehen“, sagt Marcia, die es gewohnt ist, dass immer ein Pfleger an ihrer Seite ist – egal ob beim Feiern, Arbeiten oder aber daheim.

So auch am Morgen. „Wegen meiner Beatmung muss ich 24 Stunden jemanden an meiner Seite haben.“ Dies sei aber nicht mit einer Assistenz zu verwechseln, denn das sei aufgrund der Beatmung rechtlich nicht erlaubt. 24 Stunden – aufgeteilt in zwei Schichten – da ist es Marcia besonders wichtig, dass die Chemie zwischen ihr und ihrer Pflegekraft stimmt. Das Alter spiele dabei keine Rolle. „Darauf achte ich nicht mehr. Das ist meiner Meinung für ein gutes Miteinander nicht ausschlaggebend“, sagt sie. „Ich habe zum einen schon erlebt, dass ich extrem gut mit jemanden auskam, der zehn bis 20 Jahre älter war.“

Zudem setzte ein geringer Altersunterschied nicht zwangsweise eine gute Freundschaft, gleiche Interessen oder eine passende Chemie voraus. „Man muss ja nicht gleich beste Freunde werden, aber es sollte dennoch passen, wenn man die ganze Zeit zusammen ist. Es ist ja quasi wie eine Beziehung.“

Selbstbestimmtes Leben

Eine Beziehung, in der Marcia selbst bestimmt, wie ihr Alltag auszusehen hat. Ihre Anziehsachen sucht sie meist am Abend vorher raus. „Letztens habe ich es einmal vergessen und habe dann am nächsten Tag verschlafen. Da sah ich aus“, sagt sie und fängt an zu lachen.„So was passiert.“ Dennoch sei sie froh, dass ihre Eltern aus dem Pflegerischen rausgehalten werden. „Jeder braucht seine Freiheiten und seine Privatsphäre. Das wäre so, als würde man mit seiner Familie täglich 24 Stunden zusammenarbeiten. Das wäre für beide Seiten nicht gut.“

Zu Beginn, kurz nach der OP sah dies noch anders aus. Doch als Marcia 18 Jahre alt war, habe sich ihre Familie allmählich rausgehalten. „Am Anfang, kurz nach der Reha, haben meine Eltern natürlich viel gemacht. Immerhin mussten wir erst ein Team zusammenstellen“, erinnert sie sich.

Frühe Krankenhauserfahrungen

Wie ein Arbeitgeber fühle sie sich aber dennoch nicht. „Ich bin Chef meines eigenen Lebens. Aber wie ein Chef gegenüber meinem Team fühle ich mich nicht. Da bin ich auch nicht der Typ für. Das wäre mir zu starr.“ Stattdessen bevorzuge die 24-Jährige im Alltag eine lockere Atmosphäre, wenn man so lange zusammen hockt.

Manchmal aber sitze eine Pflegekraft auch im Zimmer nebenan. „Wir probieren das ab und an aus. An sich stört es mich aber nicht,wenn jemand hier im Zimmer ist. Ich kann das komplett ausblenden, wenn ich zum Beispiel schlafen gehe. Ich glaube, das liegt daran, dass ich schon als Kind oft im Krankenhaus war.“

Schon früh verbrachte Marcia einige Tage oder Wochen dort. „Da kommt ja ständig jemand rein, um zu schauen, ob alles gut ist.“ Auch vor OPs oder Krankenhausaufenthalten sei sie mittlerweile nicht mehr nervös. „Es ändert ja nichts an der Tatsache, dass man dort hin muss. Das ist beim Waschen nichts anderes. Ich kann mir ja nicht immer, wenn ein neuer Pfleger kommt, darüber Gedanken machen, wie es ist, wenn er mich nackt sieht. Schon als Kind musste ich mich des Öfteren vor Ärzten ausziehen. Das ist für mich mittlerweile völlig normal.“

Um sechs Uhr ist Schichtwechsel

Gewaschen wird die 24-Jährige im Bett. „Ich verlasse das Zimmer erst, wenn ich gewaschen und angezogen in meinem Rolli sitze.“ In der Regel dauere dies 90 Minuten. „Wenn jemand neu im Team ist, kann es auch sein, dass er etwas eher anfängt. Jemand, der geübt ist, beginnt dafür etwas später. Aber spätestens um sechs Uhr sind wir fertig.“ Dann ist Schichtwechsel im Pflegeteam.

Die übrige Zeit bis zur Abfahrt nutzt Marcia, um ihre Sachen für die Arbeit in Volmarstein zusammenzupacken. „Ich bin nicht so der Frühstücksmensch. Schon gar nicht um diese Uhrzeit“, sagt sie. Stattdessen esse sie später auf der Arbeit. „Dort bin ich meist bis 15 oder 16 Uhr. Am Freitag haben wir eher Schluss. Aber danach mache ich zu Hause nicht mehr ganz so viel. Ich bin eher der Wochenend-Macher.“

Schon bald hat Marcia ihre Ausbildung geschafft. Die theoretischen Prüfungen hat sie bereits hinter sich. Zeit, die Ferien in vollen Zügen zu genießen – ohne Lernen, dafür aber mit Ausschlafen. So auch an diesem Tag. „Ich glaube, heute mache ich einen ruhigen Tag“, sagt sie mit einem Lächeln auf den Lippen. Dass andere Menschen sie für ihre positive Ausstrahlung bewundern, findet sie ungewohnt. „Ich bin ja auch nur ein Mensch wie jeder andere.“ Und wie jeder andere hat auch Marcia Kemper einen Wunsch. „Ich würde gerne mal alleine in den Urlaub fahren. Doch das ist mit der Beatmung nicht möglich.“