Im Freibad in Herdecke ist viel zu sanieren. Hier geht es um Reparaturarbeiten an den Fliesen.

Sportstättenförderung 2,7 Millionen Euro vom Bund fürs Freibad in Herdecke

Herdecke. Der Bund beteiligt sich mit 2,7 Millionen Euro an den Kosten der notwendigen Sanierung des Freibades am Bleichstein. Das hat der Haushaltsausschuss des Bundestages beschlossen. Diese gute Nachricht überbrachte der heimische Bundestagsabgeordnete Ralf Kapschack (SPD) der Stadtspitze. Kapschack hatte sich in Absprache mit der Herdecker Kommunalpolitik für die Fördermittel eingesetzt.

„Mein Ziel und Herzenswunsch war immer der Erhalt unseres Freibades, umso glücklicher und erleichtert bin ich über die positive Nachricht aus dem Haushaltsausschuss des Bundestages“, so Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster in einer ersten Reaktion. Die Gesamtkosten der Sanierung von Freibad und Hallenbad am Bleichstein betragen 6,5 Millionen Euro.

Erster Anlauf schlug fehl

Die Verwaltung hatte bereits im Sommer 2018 einen Antrag auf Fördermittel aus dem Bundesprogramm für Sportstätten gestellt. Von den ersten 100 Millionen Euro Fördergeld landete nichts in Herdecke. Im Rahmen eines weiteren Aufruf des Bundes wurde der Antrag im vergangenen Jahr erneut gestellt, über den offensichtlich am Mittwoch entschieden wurde.

„So wie es aussieht, haben wir nun die finanziellen Ressourcen, das Frei- und Hallenbad endlich sanieren zu können“, freut sich Dr. Katja Strauss-Köster.