1961 wurde der Fernseh-Sketch produziert

Dinner for One ist eine Fernsehproduktion des NDR aus dem Jahr 1961. Autor des Sketches ist der Brite Lauri Wylie.

2008 entstand eine Parodie auf Dinner for One in deutscher Sprache mit Ralf Schmitz als Butler und Otto als Ms. Otti; die imaginären Gäste sind Hans Moser, Heinz Rühmann, Heinz Erhardt und Rudi Carrell.

2013 brachte der WDR Dinner op Kölsch mit Ralf Schmitz und Annette Frier auf die Bühne.