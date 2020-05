18-Jähriger wird in Herdecke von Bus erfasst: Lebensgefahr

Herdecke. Ein 18-Jähriger schwebt in Lebensgefahr, nachdem er am Freitag in Herdecke von einem Bus erfasst wurde. Er liegt in einer Spezialklinik.

Ein 18 Jahre alter Radfahrer ist am Freitag in Herdecke von einem Bus erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Er sei mit dem Rad auf der regennassen Fahrbahn weggerutscht, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Trotz Notbremsung der Busfahrerin sei er mit einem Bein unter einen Reifen geraten.

Ein Hubschrauber habe ihn in eine Spezialklinik nach Bochum geflogen. Die Busfahrerin, weitere Unfallzeugen und die vor Ort anwesende Mutter des Verletzten seien von einem Notfallseelsorger und geschulten Feuerwehrleuten betreut worden. (dpa)