Hemer. Mit einem Konzert der Band Oelspur wird das Jugendzentrum am 29. November wiedereröffnet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zweieinhalbjährige Durststrecke bald vorbei

Frisch tapezierte Wände, ein nagelneuer Bodenbelag und viel Betriebsamkeit: Jugendzentrumsleiter Ronny Brandt und seine Stellvertreterin Hanna Rupprecht wuseln durch das Jugendzentrum im Untergeschoss des Jugend- und Kulturzentrums am Park und treffen die letzten Vorbereitungen für die Wiedereröffnung der Räumlichkeiten. Zwei Jahre und vier Monate war das Jugendzentrum wegen eines Wasserschadens geschlossen. Da die Jugendlichen mit in den Prozess der Sanierung und Renovierung eingebunden waren, kann die Wiedereröffnung erst jetzt stattfinden.

Vorfreude aufden großen Tag

Ihre Augen glänzen vor Freude, wenn sie an die große Feier bei kostenlosem Eintritt am Freitag, 29. November, denken. Um 18 Uhr werden sie an der Parkstraße 3 die Türen des Jugendzentrums öffnen und laden alle Jugendlichen, Freunde, Gönner, Unterstützer und Interessierte zur Wiedereröffnung ein. Das Programm an diesem Abend kann sich mehr als sehen lassen: Um 18.30 Uhr betreten Mitglieder der Theatergruppen „Abklatsch“ des Kinder- und Jugendtheaters „Stageplay“ und „Talentfrei“ des Theaters am Park (Tap-Theater) gemeinsam mit Michael Hahn, dem städtischen Theaterpädagogen, die Bühne. Mit welchem Programm? Das wissen die Künstler selbst nicht genau, denn Improvisation lautet für ihren Auftritt das Zauberwort.

Punk ’n’ Roll mitder Band „Oelspur“

Eine „Oelspur“ haben Ronny Brandt und Hanna Rupprecht aus dem Jugendzentrum nicht entfernen wollen. Im Gegenteil, sie haben die Band „Oelspur“ (Punk ’n’ Roll) für das Wiedereröffnungskonzert um 19.15 Uhr extra eingeladen. Die fünf Musiker zwischen 19 und 20 Jahren sind mit Hemer verwurzelt. Und dass sie vor drei Jahren in der Musikwerkstatt des Jugendzentrums ihre Anfänge als Band gefunden haben, zeigt, welches Potenzial geweckt wird und zukünftig genutzt werden kann. Brandt und Rupprecht freuen sich nicht nur auf die Bandmitglieder Hannes Krahl (Gitarre/Gesang), Niclas Herkelmann, (Gesang/Posaune), Kilian Werner (Drums/Percussion), Peter Ingenpaß (Bass) und Timon Klann (Rhythmusgitarre), sondern auch und vor allem auf jeden Gast, der mit ihnen die Wiedereröffnung des Jugendzentrums anständig feiern möchten.