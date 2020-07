ZWAR-Gruppe startet nach Corona-Pause

Hemer. Nach längerer Corona-bedingten Pause lädt die ZWAR-Gruppe Hemer wieder zum Basis-Treffen ein. Es findet am kommenden Dienstag, 14. Juli, um 18 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum statt. Wer sich für gemeinsame Aktivitäten mit Gleichgesinnten interessiert, ohne gleich in einen Verein einzutreten, der ist richtig bei ZWAR – „Zwischen Arbeit und Ruhestand“. Natürlich sind die gebotenen Regeln wie Maskenpflicht und Abstand-Halten im großen Saal des JuK zu beachten, wenn die verschiedenen Aktivitäten vorgestellt werden oder neue Interessen-Gruppen sich finden. Auch neue Rentnerinnen oder Pensionäre und solche, die in nächster Zeit Rentner werden, sind herzlich eingeladen, sich ein eigenes Bild zu machen.