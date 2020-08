Zukunft der SB-Geschäftsstellen in den Ortsteilen sichern

Ihmert/Becke. Die SPD fordert ein tragfähiges Konzept zur Beibehaltung der Sparkassen-Filialen in Ihmert und der Becke.

Ein tragfähiges Konzept zur Beibehaltung der Sparkassen-Geschäftsstellen in Ihmert und in der Becke fordert die SPD in einem Antrag an den Rat der Stadt. Die Stadt Hemer als Mitglied im Sparkassenverband der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden solle den Sparkassen-Vorstand dazu auffordern, das Konzept zu erstellen. Um auch Unklarheiten auszuräumen, wäre es laut dem SPD-Antrag wichtig, dass ein Mitglied des Vorstandes in der Sitzung des Rates anwesend wäre.

Nächste Sparkasse ist mehrere Kilometer von Ihmert entfernt

Zur Zeit gibt es für den Geschäftsstellen-Standort in Ihmert kein tragfähiges Sicherheitskonzept, wie die Fraktionen in einem Schreiben erfahren haben. Ein einfacher und schneller Wiederaufbau sei somit nicht möglich. „Gleiches gilt dann sicher auch für den Standort in der Becke“, so der SPD-Antrag. Die Sozialdemokraten wollen wissen, was nun mit den Automatenfilialen passiert und ob diese dauerhaft geschlossen bleiben. Zudem interessiert es die SPD, warum sich die Sparkasse – als Anstalt des öffentlichen Rechts – dazu entschlossen hat, die Automatenfilialen zu schließen und welchen Service die Sparkasse Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder anderen körperlichen Einschränkungen anbietet. Schließlich sei die Geschäftsstelle in Westig 6,5 Kilometer und die Hauptstelle in Hemer 8 Kilometer von der Geschäftsstelle in Ihmert entfernt. Zudem fragt die SPD, welchen Service die Sparkasse den Menschen in Ihmert anbietet, die kein Online-Banking nutzen können.

Der Antrag der Sozialdemokraten soll in der kommenden Ratssitzung am Dienstag, 8. September, Thema sein.