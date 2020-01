Zahl der Blutspender ist 2019 in Hemer konstant geblieben

Seit 2007 ehrt das DRK Hemer alljährlich seine eifrigsten Blutspender, genauso lange begleitete Angelika Dreißigacker diese Ehrung. Mit etwas Wehmut nahm Dreißigacker am Samstagvormittag in der Gaststätte „Im Bräucken“ ihre nunmehr 13. und letzte Ehrung vor. Sie hört mit ihrer Arbeit auf, bleibt dem DRK Hemer aber verbunden und springt im Notfall ein.

Mit Heike Habor wurde eine geeignete Nachfolgerin gefunden, sie wird in Zukunft die Geschicke der Blutspende in Hemer leiten. Aber nicht Dreißigacker und ihre Nachfolgerin standen am Samstag bei der Blutspenderehrung im Vordergrund, sondern vielmehr diejenigen, die im vergangenen Jahr wieder eifrig Blut spendeten.

Zu den zu ehrenden Blutspendern gehörten Brigitte Tepe, Petra Kleyensteiber, Andreas Falk, Marcel Mertens und Heiko Rubke für jeweils 50 Blutspenden. Auf jeweils 75 Blutspenden bringen es mittlerweile Barbara Kranefuß und Ludger Richardt. 100 Mal für den guten Zweck haben sich Ingrid Sendner, Christian Pelka und Matthias Rüping piksen lassen. Carsten Klawonn wurde für 125 Blutspenden und Manfred Mense für 150 Blutspenden ausgezeichnet.

Verhindert waren Sabine Bublies, Simone Theofel, Martin Welzel, Sabine Grothaus, Elvira Claßen, Volker Hahn und Melikgazi Aksoy (jeweils 50 Blutspenden), Christiane Nikolay (75 Blutspenden) sowie Rüdiger Althoff und Martin Knüwe (100 Blutspenden). Sie bekommen ihre Urkunden mit Nadeln und den Gutschein nachgereicht. Alle anwesenden Blutspender konnten die Urkunden und Nadeln sowie die Gutscheine von der Hemeraner Wirtschaftsinitiative direkt an Ort und Stelle aus den Händen von Hinrich Riemann, Heike Habor und Angelika Dreißigacker entgegennehmen.

Der Ehrung wohnte neben Dreißigacker, Habor und Witt auch Hinrich Riemann vom DRK Münster bei. Letzterer hielt eine Rückschau auf das Blutspendejahr 2019, das für das DRK Hemer ein gutes Jahr war. Die Zahl der Blutspender ist konstant geblieben. Da jedoch nur rund drei Prozent der Bevölkerung in Deutschland Blut spenden, werden neue Spender dringend gesucht, um eine flächendeckende Versorgung mit Blutkonserven für unter anderem Krebspatienten und Unfallopfer zu gewährleisten.