World of Wordcraft: Sarkastisch, nachdenklich, emotional

Packende Pointen, harmonische Reime und fesselnde Auftritte: Das alles kann Poetry Slam sein. Sechs Minuten lang haben die Slammer und Slammerinnen Zeit, ihre Texte zu präsentieren und das Publikum von ihrem Können zu überzeugen. Mal humoristisch, mal bewegend und manchmal auch alles auf einmal sprechen sie über Themen, die sie bewegen, ohne jegliche Einschränkung. Und das kommt an bei den Hemeranern und Hemeranerinnen, denn das Alte Casino ist bei der dritten Auflage von „World of Wordcraft“ bis auf den letzten Platz gefüllt. Sogar aus Lörrach in Baden-Württemberg ist eine Besucherin angereist, oder vom Wind hineingeweht worden, wie Moderator Marian Heuser scherzt.

Sechs Slammer kämpfen um die goldene Feder

Das Konzept ist simpel: Sechs Slammer buhlen jeweils sechs Minuten lang um die Gunst des Publikums, das in sieben Kleingruppen Punkte von eins bis zehn verteilt. Die vier besten dürfen nochmal ran, und im Finale entscheidet dann der Applaus, wer an diesem Abend die goldene Feder mit nach Hause nehmen darf. Wichtig ist dabei nur eins, wie Marian Heuser meint: „Hier gibt es kein besser oder schlechter. Guckt einfach, was der Auftritt mit euch macht und ob das zu dem Menschen passt.“

Tabea Farnbacher, die den Abend eröffnet, schlägt ernste Töne an. Sie erinnert sich an den 14. Februar, an dem sie nicht den Valentinstag gefeiert hat, sondern auf einer Demonstration gegen Gewalt an Frauen war und sich jetzt fragt, wie es sein kann, dass das ein großes Problem in der Gesellschaft ist: „Sie sagen: wer schön sein will, muss leiden; Die Gewalt beginnt nicht erst mit dem Schlag ins Gesicht“, lautet das Fazit der poetischen Überlegung. Lustiger, aber nicht ohne ebenso tiefen Hintergrund, unterhält Florian Stein die Zuschauer mit einem Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen, der ja bekanntlich wenig sinnig ist. Spätestens als ein Protagonist des Textes „Lord Braeburn“ mit Battle Rap versucht, die Birnen in der Frage „Wer ist das beste Obst?“ in die Schranken zu weisen, gibt es im Publikum kein Halten mehr: Es wird gelacht, gejohlt und applaudiert.

Die mit 16 Jahren jüngste Teilnehmerin Amelie Werner aus Altena nimmt das Alte Casino mit in das Gehirn einer 14-Jährigen, in die Welt der „Handysuchtis“ und widmet sich dem „amerikanischen Traum eines europäischen Mädchens“. Sie rechnet ab mit der Wunschvorstellung, in Amerika cool und beliebt zu sein, nur weil Hollywood das vermittelt.

Humoristische Betrachtung mit tiefer Bedeutung

Der Dortmunder Björn Rosenbaum, der mit einem Augenzwinkern ankündigt, nur für die Altersquote dabei zu sein, zeigt mit einer Liebeserklärung, dass auch die Macken des Partners liebenswert sind und zu einer Beziehung dazu gehören. Damit trifft er einen Nerv des Publikums, die Zuschauer erkennen sich an so mancher Stelle wieder und lachen lauthals mit.

Der Remscheider Sascha Thamm berichtet sarkastisch von seinem letzten Besuch auf der Kirmes, der ihm offensichtlich nicht unbedingt zugesagt hat: „Lieber überschlage ich mich achtmal mit meinem Auto, als das auf der Kirmes auch noch bei „Ein Stern ...“ zu tun.“ Die 19-jährige Jana Goller hingegen schaut mit einem Augenzwinkern, aber auch mit ernsten Tönen auf ihre bereits 19 Jahre als Single. „Ich sehe das optimistisch, mein Bett ist halb voll“, meint sie und hinterfragt, ob sie als großgewachsene Feministin wohl nicht das sei, was die Männer wollen. Höhepunkt: Ein Mittelfingertanz adressiert an alle Sexisten.

Das Publikum ist fair und vor allem demokratisch, das hatte sich Moderator Marian Neuser gewünscht, und vor allem aber auch begeistert von den abwechslungsreichen Darbietungen der Slammer. Zuerst scheiden Jana und Amelie aus, im Finale kämpfen dann Björn und Florian um die goldene Feder. Mit zwei lustigen und jedoch gesellschaftskritischen Texten buhlen sie um die Gunst des Publikums. Am Ende hat Björn Rosenbaum die Nase vorn mit seinem Text über eine Begegnung in der Bahn, bei der er sich über die „neue“ Sprache lustig macht: „Am Ende ist es mein Bildungsprivileg, ich mache mich lustig über jemanden, der täglich kämpfen muss. Wir sprechen doch die selbe Sprache trotz unterschiedlicher Worte.“