„Wissenschaft am Woeste“

Hemer. Im Rahmen seiner Reihe „Wissenschaft am Woeste“ lädt das Hemeraner Gymnasium am Mittwoch, 19. Februar, zu einer Vortragsveranstaltung ein. Zu Gast ist der bekannte Jugend- und Bildungsforscher Prof. Dr. Dr. Klaus Hurrelmann aus Berlin. Er wird zu einem aktuellen Thema sprechen: „Generation Greta. Aufgaben und Herausforderungen für Jugendliche heute.“

In seinem Vortrag wird der Referent zunächst auf die Ergebnisse neuester Jugendstudien eingehen, diese einordnen und im politisch-gesellschaftlichen Kontext interpretieren. Am Ende werden Vorschläge abgeleitet, wie Schulen und andere Institutionen auf die veränderte Lage, vor der sich Jugendliche heute sehen, reagieren können. Der Vortrag ist kostenfrei und beginnt um 18 Uhr in der Aula des Gymnasiums. Interessierte Besucher aus Hemer und Umgebung sind herzlich willkommen, mögen sich aber zwecks Platzreservierung kurz per Mail (schulleitung@woeste.org) bis zum 16. Februar anmelden