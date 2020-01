Hemer. Initiative wendet sich mit einem Fragenkatalog über die Zukunft des Bollweg-Grundstücks an Bürgermeister Michael Heilmann.

Wie geht es nach dem Abriss des Hauses Bollweg weiter?

„Es ist uns einfach zu vage, was die Stadt an Informationen zu Haus Bollweg herausgegeben hat“, sagt Matthias Opitz von der Initiative für nachhaltige Stadtentwicklung. Aus diesem Grund hat die Initiative einen Fragenkatalog an Bürgermeister Michael Heilmann geschickt, der die Zukunft nach dem Abriss des mehr als 200 Jahre alten Hauses zum Thema hat. Geklärt werden soll unter anderem,wie der Bebauungsplan aussehen soll und wie lange das Grundstück unbebaut liegen gelassen wird.

Die große Sorge der Gruppierung ist nämlich ein Nachfolger des Hauses Bollweg, der sich so gar nicht in das Stadtbild und die Nachbarschaft der Stadtbücherei einfügt. „Es liegt natürlich im Ermessen des Bauherrn, wie er das Grundstück gestaltet. Aber ein vierstöckiger Kastenbau würde nicht zum Charakter der Gegend passen“, sagt Matthias Opitz. Ebenfalls sieht er die benachbarte Buche in Gefahr, die bisher auf einem städtischen Grundstück liegt. „Die soll erhalten werden“, betont Opitz.

Initiative wartet auf Bebauungsplan

Die Mitglieder der Initiative für nachhaltige Stadtentwicklung sind sich sicher, dass es Pläne oder zumindest Vorstellungen zu dem Grundstück des bald abgerissenen Hauses Bollweg gibt. „Keiner kauft die Katze im Sack“, erklärt Dr. Michael Westhoff, Vorsitzender der Initiative. Bisher habe man vergeblich auf eine Änderung des Bebauungsplans gewartet. „Bei der Neugestaltung des Geländes hat die Stadt über die notwendige Bebauungsplanänderung Einflussmöglichkeiten, sicherlich hat der Eigentümer und Bauunternehmer Verfuß im Vorfeld seine Vorstellungen dargelegt“, heißt es in der Anfrage der Initiative.

Weiterhin legt die Initiative im Schreiben an die Stadt dar, dass sich viele Bürger vergeblich für den Erhalt des Hauses eingesetzt haben und über den gesamten Ablauf des Verfahrens irritiert seien. „Der Abriss wird in wenigen Wochen abgeschlossen sein, dann klafft hier eine große Lücke“, heißt es im Schreiben weiter.

Folgende Fragen will die Initiative von der Stadt beantwortet haben: „Welche konkreten Ideen/Pläne zur Neugestaltung durch Verfuß liegen der Stadt vor? Wie stellt sich der genaue Zeitplan zur Bebauungsplanänderung dar? Im Vorfeld hat die Stadt bewusst ihr Vorkaufsrecht nicht wahrgenommen und als untere Denkmalbehörde entgegen dem Gutachten der LWL-Denkmalpflege eine Unterschutzstellung abgelehnt. Wie plant sie, diesen Vorgang bei der Bebauungsplanänderung und Begleitung der Neubaumaßnahme gewissermaßen zu heilen? Wie lange wird das Gelände maximal leer stehen? Wie wird in der Übergangszeit das Gelände gesichert und wird es gegebenenfalls durch Folien mit dem zukünftigen Geländeentwurf verhängt? Wie sichert die Stadt den Bestand der großen Buche auf dem angrenzenden städtischen Gelände?“

Bürgermeister kündigt Beantwortung der Fragen an

Bürgermeister Michael Heilmann erklärt auf Anfrage, dass die Fragen der Initiative auf jeden Fall beantwortet werden sollen. Dies solle auch zeitnah geschehen. Zudem sei man mit der Initiative im Gespräch und wolle sich zur Klärung ebenfalls mit Matthias Opitz persönlich treffen.