Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wichtelmarkt lockt Samstag in das Tal

Frönsberg. Der 16. Wichtelmarkt findet nur am Samstag, 30. November, am Dorfgemeinschaftshaus Ispei statt. Da vieles frisch zubereitet wird, beginnt der Verkauf an den Ständen und auch an der Kuchentheke erst um 15.15 Uhr – Wichtelzeit. Bis 20.20 Uhr sind Verkaufsstände geöffnet. Für das leibliche Wohl wird länger gesorgt. Der Kindertrödel endet um 17.17 Uhr.

Für die Anreise empfiehlt die Dorfgemeinschaft wegen der begrenzten Parkplätze den Linienbus. Mit dem Linienbus Nummer 3 kommen Besucher gut nach Ispei. Er fährt um 14.17 Uhr und um 16.17 Uhr ab ZOB über Sundwig ins Stephanopeler Tal. Diese Fahrt dauert 18 Minuten. Mit dem Bus der Linie 33, ZOB ab 14.39 und 16.39 Uhr mit Umstieg an der Haltestelle Ruthenbeck in Bredenbruch kann ebenfalls mit der Linie 3 um 15.03 Uhr und 17.03 Uhr über Frönsberg nach Ispei gefahren werden. Die letzte Rückfahrt des Busses der Linie 3 ab Ispei nach Heidermühle/Frönsberg/Bredenbruch geht schon um 16.35 Uhr. Um 17.20 Uhr fährt der letzte Bus Richtung ZOB.

Wer mit dem Auto kommt, findet die ersten ausgeschilderten Parkplätze gleich hinter Stephanopel. Neben dem Firmenparkplatz der Drahtfabrik Friedrich Meyer kann man vor dem Firmeneingang der Fa. Höppe parken. Als nächstes kommt der kleine Wanderparkplatz Ispei oberhalb des Festplatzes. Die Hauptstraße und in Ispei selber muss die Durchfahrt in Feuerwehrbreite frei bleiben, Kurvenlagen dürfen nicht zugeparkt werden. Ansonsten bietet der Straßenrand innerhalb von Ispei und der Hof an der alten Schule reichlich Parkmöglichkeiten. Wer an der Einfahrt ins Ispei vorbeifährt, kann ca. 250 Meter weiter auf dem frei gegebenen Teil des Parkplatzes der Kasselmann GmbH parken.