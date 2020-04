Diebstahl Werkzeug aus Pkw Am Knick gestohlen

Hemer. Am vergangenen Wochenende knackten Unbekannte einen in der Straße Am Knick geparkten Peugeot Boxer und stahlen diverse hochwertige Werkzeuge, unter anderem Akkupakete, Ladegeräte, eine Stichsäge, einen Bohrhammer und eine Säbelsäge, aus dem Firmenfahrzeug. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter 02372/90990 entgegen genommen.