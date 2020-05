Hemer. Einbrecher waren am vergangenen Wochenende in der Geitbecke unterwegs. Sie öffneten gewaltsam die Kellertür eines Hauses, drangen in die Räume ein und stahlen aus einem Kellerraum diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern und auch zu dem Verbleib des Werkzeuges nimmt die Polizei in Hemer entgegen, 02372/90990.