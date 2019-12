Wenn die Wohnung zum Gefängnis wird

Altersarmut, Isolation und Vereinsamung gehören auch in Hemer zu den Problemen von älteren Menschen. Die neue Seniorenberaterin von der Fachstelle Senioren und Behinderte, Marijke Noisten, will sich diesen Problemen stellen. Allerdings müssen sich die Betroffenen bei ihr oder der Stadt melden, um Hilfe zu bekommen. Das stellt für viele eine Hürde dar, besonders da die Hilfe, so sagt es die Seniorenberaterin, noch nicht die Bekanntheit erlangt hat, die eigentlich notwendig wäre. Im Interview stellt Marijke Noisten ihre Arbeit vor und erklärt, wie sie den betroffenen Senioren helfen kann.

Was sind denn die Probleme, mit denen die älteren Menschen in Hemer zu kämpfen haben?

Die Menschen können aufgrund bestehender Beeinträchtigungen, die physischer oder psychischer Natur sind, nicht an dem Leben in der Gesellschaft teilhaben. Das heißt, sie sind teilweise in ihren Wohnungen gefangen und können Angebote oder Leistungen nicht wahrnehmen. Deswegen ist es für uns auch wichtig, zu den Menschen nach Hause zu gehen und ihnen zum Beispiel mit dem Ausfüllen von Anträgen zu helfen. Man kann nicht sagen: Komm hier hin, gib den Antrag hier ab, wenn die Menschen nicht mobil sind. Zudem können Probleme mit der Versorgung in häuslicher Umgebung, einer Pflegebedürftigkeit, finanzielle Probleme und Wohnraum vorliegen.

Sie kümmern sich um die Senioren- und Behindertenhilfe der Stadt Hemer. Was sind denn ihre Aufgaben?

Zu meinen Aufgaben gehört zum einen die Beratung von Betroffenen, deren Angehörigen und von Organisationen, die Unterstützungsmöglichkeiten für alte und behinderte Menschen anbieten. Ich kümmere mich um die Absicherung und Verbesserung der Lebensqualität der älteren Menschen. Und in diesem Kontext planen und führen wir nicht nur die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben aus, sondern leisten auch freiwillige Angebote, damit Senioren und Seniorinnen hier in Hemer gut alt werden können, wie zum Beispiel Begegnungsmöglichkeiten in Form der Seniorenkinos sowie Spielenachmittagen oder aber Informations- und Präventionsveranstaltungen mit Kooperationspartnern.

Inwiefern benötigen die Senioren denn Hilfe?

Es ist oft genug so, dass Leistungen, zum Beispiel die Grundsicherung beim Sozialamt, nicht abgerufen werden, obwohl es den Menschen zusteht. Vielfach ist Scham der Grund, warum sie diese nicht abrufen. Oft ist da eine Hemmschwelle. Die wollen wir abbauen.

Wie funktioniert das denn für gewöhnlich?

Ich bin für Beratungen hier im Rathaus und auch telefonisch erreichbar. Aber ich komme auch zu den Menschen nach Hause. Und das mach ich auch morgens um acht oder abends um 19 Uhr, so wie es gewünscht ist. Und wir vermitteln in die Pflegeberatung, in die Wohngeldberatung oder aber in die Sozialabteilung, damit die Grundsicherung geltend gemacht werden kann.

Können Sie andere Beispiele nennen, wo ihre Hilfe in Anspruch genommen wird?

Ich hatte heute zum Beispiel einen Anruf eines älteren Herrn, der zwar noch Teil der arbeitenden Bevölkerung ist, aber sich Sorgen macht, weil er nicht in einer Partnerschaft lebt und keine Kinder hat. Der hat sich Sorgen gemacht, was in Zukunft auf ihn zukommt. Da habe ich mich natürlich mit ihm verabredet. Er kommt dann zu mir ins Büro der Fachstelle für Senioren und Behinderte und wir werden dann schauen, was wir regeln können. Erstmal hat er nun einen Ansprechpartner von der Stadt, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist zu fragen: Was können wir vielleicht im Rahmen von Vorsorgemöglichkeiten umsetzen oder organisieren? Es ist wichtig, dass er seine Selbstbestimmung bis zu seinem Lebensabend selber regeln kann. Das begleiten wir dann natürlich auch. Das ist gewissermaßen der eine Part: das Informationsgespräch.

Und der andere Part?



Bei uns melden sich aber auch Personen, die uns aufsuchen und sagen: Mir geht es gerade nicht gut. Sie sind, so nennen sie es, durch den Wind und sagen: „Ich weiß nicht so richtig, ob ich heute meine Tabletten genommen habe. Ich weiß nicht, ob ich Geld zu Hause habe und ich glaube, ich muss mit dem Taxi ein Brot kaufen gehen. Dann versuchen wir im Rahmen eines Hausbesuchs die Situation zu klären. Wie sieht die Situation im Haus aus? Ist die psychische Erkrankung so gravierend, dass wir den sozialpsychiatrischen Dienst zu Hilfe ziehen? Oder wir gucken einfach nach: Ist eingekauft worden, ist Brot da? Kommt die Person zurecht? Oder wir nehmen in Abstimmung mit der/dem Betroffenen Kontakt zum Arzt oder zur Krankenkasse auf. Darüber hinaus sind wir Brückenbauer und Wegweiser zum Beispiel zur Schuldnerberatung, Frauenberatung, Betreuungsstelle, Netzwerk Demenz, ambulanter Hospizkreis.

Sie rufen den sozialpsychiatrischen Dienst? Kann das nicht zum Bumerang werden? Haben Sie vielleicht sogar die Pflicht, kritische Fälle zu melden?

Nein, so funktioniert das nicht. Erst einmal gilt der Sozialdatenschutz. Alles was ich eruiere, sämtliche Daten, oder auch Familiengeschichten, die ich höre, bleiben hier bei mir. Wir können auch nicht einfach so hingehen und sagen: „Da ist etwas. Wir haben da was gesehen.“ Das wären ja auch nichts als Mutmaßungen. Genauso können die Leute sagen: Nein, ich brauche oder ich will keine Hilfe. Das ist etwas, was wir zu akzeptieren haben.

Und was macht der sozialpsychiatrische Dienst?

Die Mitarbeiterinnen vom sozialpsychiatrischen Dienst schauen sich oftmals mit dem Amtsarzt zusammen die Situation an und versuchen, diese zu klären. Darüber hinaus kann man schauen, wie fortgeschritten eine dementielle Erkrankung ist und was man machen kann, also zum Beispiel mit dem Netzwerk Demenz zusammenarbeiten.

Und nur, um das klar zu stellen: Ein Eingriff wie eine Einweisung nach PsychKG ist in diesem Zusammenhang nicht möglich. Dieses Eingriffsrecht haben wir gar nicht. Das ist, wenn überhaupt, eine Aufgabe des Ordnungsamtes und nur, wenn eine Eigen- oder Fremdgefährdung gegeben ist.

Sich um Senioren zu kümmern, ist ja nicht nur die Aufgabe der Stadt oder sozialer Organisationen. Was kann denn der Einzelne tun?

Zugehen auf diese Menschen. Fragen, wie kann ich Ihnen helfen. Sehen, wie und was kauft jemand ein. Dadurch kann man beobachten, wie es den Menschen geht. Natürlich wollen die von Altersarmut betroffenen Seniorinnen und Senioren Obst und Gemüse oder mal ein Suppenhuhn kaufen. Aber dazu muss auch das Geld da sein. Wenn natürlich die Kosten für Miete und andere Kosten zu hoch sind, ist der Einkaufswagen sehr spärlich oder mit einfachen Sachen gefüllt.