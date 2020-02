„Wenig Lobby für die Fische“

Hemer. Stefan Jäger referiert beim politischen Aschermittwoch der FDP über die Wiederansiedlung des Lachses im Rhein.

Im Jahr 1885 haben die Rhein-Fischer noch 250.000 Lachse pro Jahr aus dem Fluss gezogen, ab etwa 1960 war der Fisch ausgestorben. Beim politischen Aschermittwoch der FDP hat Stefan Jäger, Geschäftsführer der Ruhrfischereigenossenschaft, im Alten Amtshaus über den Wiederansiedlungsprozess des „Königs der Meere“ gesprochen. Dabei setzte er seinen Fokus auch auf Widersprüche beim Artenschutz.

Der Lachs ist normalerweise im Meer unterwegs, zum Laichen geht er aber ins Süßwasser, zum Ort seiner Geburt, zurück. Aber schon an der Mündung zum Rhein gebe es, so Stefan Jäger in seinem Vortrag, erste Hürden – vor allem durch die niederländischen Sperrbauwerke. „Die Fische stehen vor der Wehr und suchen gezielt nach der kleinen Öffnung, wo sie durchschwimmen können“, erklärt der Geschäftsführer der Ruhrfischereigenossenschaft. In der Mündung in die Ruhr und deren Nebenflüsse wartet das nächste Wehr und die nächste Hürde. Und das ist auch der Grund, warum sich die Wiederansiedlung des Lachses als schwierig herausstellt.

Als „größtes Artenschutzprojekt Deutschlands“ bezeichnet Stefan Jäger die Wiederansiedlung des Lachses in den Rhein. Erste Projekte habe es 1978 gegeben, an der oberen Ems und an der Luhe. Mit dem Flugzeug holen die Artenschützer Eier aus Norwegen – auf eigene Kosten und ehrenamtlich. Etwa 30 Projekte dieser oder ähnlicher Art gibt es seitdem.

Viele größere Fische sind die Leibspeise des Kormorans

Den Höhepunkt erreicht die Wiederansiedlung im Jahr 2000. Dann sind etwa, so schätzt es Stefan Jäger ein, 800 bis 1000 Lachse in Nordrhein-Westfalen ansässig. Danach gehen die Zahlen zurück. 2007 zählen die wissenschaftlichen Auffangstationen 553 Exemplare, 2017 sind es nur 187. Die Abnahme der Bestände habe laut Jäger auch mit dem sich rasant ausbreitenden Kormoran zu tun, der vor allem die jungen Fischen verköstigt. Der Vogel ist durch die EU-Vogelschutzrichtline geschützt. Und in diesem Aspekt sieht Jäger einen Gegensatz beim Artenschutz. Im Gegensatz zu dem seit 1997 guten Erhaltungszustand der Kormorane stehe der schlechte Erhaltungszustand vieler Fische. „Da können die Angler und Schützer noch so viele Fische ansiedeln, der Kormoran frisst das alles weg“, sagt Jäger. Man müsse einen Weg finden, um die geschützten Fischarten vor ihren natürlichen Feinden zu schützen. „Die Fische haben wenig Lobby. Die haben auch nicht so süße Augen wie andere Wildtiere“, betont der Angler.

Auch bei Wasserkraftanlagen gebe es oft keine funktionierenden Durchgänge für die Fische. Lachse oder auch Aale müssten also erst durch den Rechen und dann durch die Turbine. „Wasserkraftanlagen sind zwar regenerative Energien, aber meiner Ansicht produziert man damit keinen grünen Strom.“