Jahresrückblick: Wirtschaft Weltmarktführer für Karts produziert in Deilinghofen

Hemer Nicht nur die Corona-Krise hat das wirtschaftliche Jahr 2020 in Hemer geprägt. Unser Rückblick:

Hemer. Es ist die größte Firmenansiedlung der vergangenen Jahre: RiMO Germany ist von Sundern in den Gewerbepark Deilinghofen umgezogen. Auf 15.000 Quadratmetern Fläche ist für rund sechs Millionen Euro eine 4000 Quadratmeter große Produktionshalle entstanden. Der Weltmarktführer für Elektrokarts baut auch eine Teststrecke, die als „RiMODROM“ ab Anfang 2021 auch allen Kartfans zur Verfügung steht.

Auch wenn das Werk geschlossen ist, der Firmenname Koch bleibt erhalten. Nachdem der Ihmerter Maschinenbauer im August 2019 Insolvenz anmelden musste und kein Investor gefunden werden konnte, erwirbt der größte italienische Konkurrent Mario Figerio im Januar das Know-how und die Patente von Ernst Koch. Die Koch Machinery und Technology GmbH wird gegründet. Gekündigte Mitarbeiter sehen darin einen Teilbetriebsübergang und klagen. Im Sommer scheitern sie jedoch vor Gericht. Was aus dem großen Werksgelände in der Dorfmitte wird, bleibt bis zum Jahreswechsel ungewiss.

Auch über das Vermögen der Ingo Bals Immobilien Management GmbH & Co KG musste im Januar das vorläufige Insolvenzverfahren eröffnet werden. Im November verlegt die Ingo-Bals-Gruppe ihren Sitz von Hemer nach Düsseldorf, der Standort Hemer bleibt erhalten. Laut Geschäftsführer Ingo Bals sollen dadurch die Expansion und primär die Projektentwicklungstätigkeiten der Immobiliengesellschaft gefördert werden.

Weiter geht es mit einem alteingesessenen Unternehmen im Ihmerter Tal. Im Juli stimmen die Gläubiger dem Insolvenzplan des Drahtwerkes Lötters zu. Im September 2019 hatte Lötters einen Antrag auf Eröffnung der Insolvenz in Eigenverantwortung gestellt.

Diehl Metall verkauft das Sundwiger Messingwerk an den Finanzinvestor „DI Mittelstand“. Im November wird der Vollzug der Transaktion gemeldet. Firmenjubiläen können in der Pandemie nicht gefeiert werden. Auf 50 Jahre blickt die Firma Förster im September zurück. Das Autohaus Nixdorf schließt nach fast 40 Jahren. Im November gibt es eine Nachfolgelösung. Die Piepenstock Autohausgruppe übernimmt Nixdorf.

Unter den Folgen der Pandemie leiden Handel und Gastronomie. Im Juli schließt die Ihmerter Gaststätte „Tütebelle“, die Gaststätte Mettgenpin verkündet für 2021 das Aus. Für das „ZwanzigZehn“ am Sauerlandpark kann mit Stefan Lunkenheimer ein neuer Pächter gefunden werden, doch Gäste können wegen Corona nicht im Lokal, sondern nur außer Haus bewirtet werden. Viele Unternehmen müssen Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Die Arbeitslosenquote bleibt mit 7,1 Prozent im Januar und 7 Prozent im November relativ konstant.

Eine gute Nachricht kommt im November aus der Landeshauptstadt Düsseldorf. Mit Hilfe von 97.200 Euro aus dem Sofortprogramm zur „Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW“ kann die Stadt Hemer die Verbesserung der Leerstandsituation in der Innenstadt forcieren. „Das Sofortprogramm gibt uns die Möglichkeit, leerstehende Ladenlokale in Absprache mit den Ladeneigentümern anzumieten und mit Hilfe der Fördergelder zu einem deutlich geringeren Preis für einen Zeitraum von max. zwei Jahren weiterzuvermieten“, erläutert Bürgermeister Christian Schweitzer.