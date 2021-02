Kirche Weltgebetstag-Feier in Christ-König

Hemer. Am Freitag, 5. März, lädt die kfd Christ König um 15 Uhr zur Feier des Weltgebetstages ein. In diesem Jahr heißt das Thema „Worauf bauen wir?“ Frauen aus Vanuatu haben ihn vorbereitet. Vanuatu ist ein Inselstaat im Pazifik mit Traumstränden, blauem Meer, Palmen und Korallenriffen mit bunten Fischen. Herzlich eingeladen sind die Frauen der evangelischen Frauenhilfe Hemer-Mitte-Westig und alle Frauen, die teilnehmen möchten. In der Kirche sind die aktuellen Corona-Verordnungen zu beachten. Wegen der Pandemie findet im Anschluss kein Beisammensein statt.