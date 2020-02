Welche Fähigkeiten brauchen Kinder für die Grundschule?

Hemer. Der Frage, was die Schulreife eigentlich für das eigene Kind bedeutet, geht Claudia Krautwald am Montag, 17. Februar, um 15 Uhr in der Kindertageseinrichtung „Die Bärenbande“, Berliner Straße 48, auf den Grund. An diesem Nachmittag will die Referentin mit den Teilnehmern besprechen, welche Fähigkeiten und Kenntnisse ein Kind für die Grundschule mitbringen muss. Es wird besprochen, wie die Kindertageseinrichtung die Kinder auf die Schule vorbereitet und was die Eltern ihren Kindern von zu Hause aus mitgeben können. Dieser Vortrag wird vom Familienzentrum Kompass gemeinsam mit der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung organisiert. Anmeldungen sind bei Martina Hellmann unter 02372/551772 erforderlich.