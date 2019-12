Weihnachtsstimmung im urigen Hüttendorf

Der Geruch von Reibeplätzchen, weihnachtlichen Gewürzen, Glühwein und Grünkohl zieht das komplette Wochenende durch die Innenstadt. Gemütlich und familiär kommt die Hemeraner Weihnacht seit vielen Jahren daher, und genau das schätzen die Besucher des urigen Hüttendorfes. Viele Lichtdekorationen, Kerzen und etliche Tannenbäume machen den Weihnachtsmarkt besonders. Wer das Angebot und eine „Partymeile“ wie auf den Weihnachtsmärkten der Großstädte in Hemer suchte, der wurde sicher enttäuscht. Diejenigen, die es lieber klein und mit besonderem Ambiente mögen, waren bei der Hemeraner Weihnacht richtig.

Gemütlicher Plauschbeim Glühwein

Der Weihnachtsmarkt lädt regelrecht zum Entschleunigen ein, zusammen mit Freunden und Nachbarn wird Glühwein getrunken, ein bisschen Unterhaltung auf der Bühne gibt es auch. Hemeraner Vereine und Verbände haben die Holzhütten besetzt und verkaufen Handarbeiten, Deko oder einfach wärmende Getränke. Mit Nikolausmützen auf dem Kopf kommt man ins Gespräch, fachsimpelt, welcher Glühwein der beste ist und tauscht Neuigkeiten aus. Zudem haben die Veranstalter rund um den Kulturbürochef Martin Hofmann ein kleines Bühnenprogramm auf die Beine gestellt, das vornehmlich heimische Gruppen gestalten. Eine große Fangemeinde haben die Kinder und Jugendlichen der beiden Hemeraner Ballettschulen am Samstag und Sonntag. Da sind Eltern und Großeltern dabei, und es wird richtig voll vor der Bühne. Der MGV Brockhausen unterhält mit Weihnachtsliedern, „Swing goes Christmas“ heißt es am Samstagabend mit den Ingo Düe und den Swing Sithers, die ebenfalls eine große Fangemeinschaft haben.

Höhepunkte für die kleinen Besucher gibt es am vergangenen Wochenende gleich mehrere: Nach einigen Jahren konnte wieder ein Kinderkarussell organisiert werden, und so drehen die Kleinen vor dem Buchladen begeistert Runde um Runde. Einen Riesenspaß hat der Nachwuchs mit „Max, dem kleinen Dino“, der am Samstag zusammen mit Thorsten Kremer für beste Unterhaltung und ganz viel Bewegung sorgt. Auch im Dinoland wird nämlich Weihnachten gefeiert. Spaß bereiten der „Weihnachtsmann im Düsenjet“ und viele Tänze. Da ist Dino Max gut aufgestellt. So tanzen alle den Firlefanz-, den Fitness und den Eistanz. Die Botschaft des Dinos: „Lasst Friede in die Herzen!“ Wer es von den Kinder ruhiger mag, kann sich ins Hexenhäuschen zurückziehen und sich von Susanne Oelmann-Saul Weihnachtsgeschichten vorlesen lassen. Am Sonntag sausen die Jungen und Mädchen zunächst mit der Dampflok durch die Stadt, die aber dann wegen eines Defekts ausfällt, angesichts des Regens nicht ganz so dramatisch. Das Duo Stang steht am Sonntag als erstes auf der Bühne, um Weihnachtshits zu singen. Den Abschluss übernimmt der Orchesterverein mit weihnachtlicher Blasmusik.

Brettens Oberbürgermeisterlobt die Veranstaltung

Für den Weihnachtsmarkt gibt es Lob. Nicht nur von den Hemeranern, sondern auch von Brettens Oberbürgermeister Martin Wolff, der sich positiv überrascht zeigt. Die „Weihnacht“ wird vom Sauerlandpark, dem Verkehrsverein, der Wirtschaftsinitiative, Lobbe und der Sparkasse unterstützt.