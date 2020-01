Weichen für neue Pfarrei St. Vitus gestellt

Für die katholischen Christen der Felsenmeerstadt dürfte 2020 das letzte Jahr im Pastoralverbund sein, vom 1. Januar 2021 an wird aus den fünf Pfarrgemeinden die fusionierte Pfarrei St. Vitus. Die Hauptkirche soll dann St. Peter und Paul sein und nicht Christkönig als größte Kirche in der Innenstadt. Damit wird an den historischen Ursprung der katholischen Gemeinden erinnert, denn in der Nachbarschaft von St. Peter und Paul befand sich die Vituskirche als das älteste Kirchengebäude in Hemer. Sie entstand im 10. Jahrhundert, war ab der Reformation 1567 eine evangelische Kirche und wurde 1818 abgerissen.

Schon seit einigen Jahren wird auf den Zusammenschluss der Pfarrgemeinden hingearbeitet. Im vergangenen Jahr trafen der Gesamtpfarrgemeinderat und die fünf Kirchenvorstände die Beschlüsse zur Aufhebung der Pfarrgemeinden und Fusion zur Pfarrei St. Vitus. Der Antrag zur Fusion ist vor Weihnachten an den Erzbischof geschickt worden. Nun müssen das Bistum und die Bezirksregierung noch zustimmen.

Viel Arbeit steht noch an. Rechtliche Formalien wie die Überschreibung der Grundstücke sind zu erledigen, ein Pfarrsiegel und neues Logo müssen her. „Wir wollen noch viel Neues entwickeln“, sagt Pastor Dietmar Schulte. Werden alle Hürden genommen, soll zum 1. Januar 2021 zunächst ein Vermögensverwaltungsrat die Pfarrei leiten. Dadurch ist kein vorgezogener Sondertermin für die Wahlen zum Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat notwendig, die dann turnusmäßig im November 2021 stattfinden.

Einen Rück- und Ausblick über die Entwicklungen im Pastoralverbund gab Pastor Dietmar Schulte beim Neujahrsempfang. Rund 120 Haupt- und Ehrenamtliche kamen zunächst zu einer Wortgottesfeier in St. Peter und Paul zusammen, die die neuen Leiterinnen Elke Ganzer und Britta Bösterling hielten. In Haus Hemer konnte Pastor Dietmar Schulte anschließend auch Vizebürgermeister Bernhard Camminadi und Markus Hablowetz vom Gemeindeverband begrüßen. Er unterstützt den Pastoralverbund bei der Verwaltungsarbeit.

Pastor Schulte dankte allen engagierten Gemeindegliedern für die Arbeit im vergangenen Jahr und blickte auf besondere Ereignisse. Dazu gehörten die Segnung der Marienstatue im Park von Haus Hemer, die Firmung, die Prozession zum Vitus-Denkmal, das ökumenische Pfarrfest Sundwig, das Messdiener-Musical, die Wallfahrt und Jordanienfahrt sowie das Jubiläum der kfd St. Peter und Paul.

Multimediasystem fürdie Werktagskapelle

Der Pfarrgemeinderat hat sich in einer Klausur mit dem Thema Evangelisation beschäftigt. „Wir wollen als Kirche rausgehen und den Glauben vor Ort verkünden“, sagt Pastor Dietmar Schulte. An dem Thema wird in einer weiteren Klausur weitergearbeitet, doch einige Projekte gibt es bereits. So soll die „Werktagskapelle“ in Christkönig modern umgestaltet und täglich geöffnet werden. Der Pastoralverbund möchte dafür moderne Technik nutzen, die unter dem Titel „Andacht auf Knopfdruck“ bekannt geworden ist.

Besucher der Kapelle können an einem Bildschirm selbst Andachten mit passender Musik und Beleuchtung auswählen. 2014 ist diese Multimediasystem erstmals in einer Kirche installiert worden. Mittlerweile gibt es neun Lichterkirchen in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Für dieses Projekt „Licht und Zuspruch“ möchte der Pastoralverbund Fördermittel des Bistums beantragen. Auch im Sauerlandpark soll Kirche präsenter sein. Die Idee ist der Bau einer Art Haltestelle, um „bei Gott Pause zu machen“. Zum 10-jährigen Parkbestehen wird vom 5. bis 7. Juni ein großes ökumenisches Festwochenende gefeiert.

Baulich wird sich in den Gemeinden einiges tun. Der Innenausbau des neuen Pfarrheims an der Kirche St. Bonifatius läuft, die Einweihung erfolgt Ende April. Genehmigt wurde auch die energetische Sanierung des Pfarrheims St. Petrus Canisius. Der Innenraum der künftigen Hauptkirche der Pfarrer, St. Peter und Paul, wird im Sommer saniert.

Sorgen bereitet die weiter sinkende Zahl an Gemeindegliedern. 10.261 Katholiken gab es zum Jahreswechsel in Hemer. Die Zahl der Kirchenaustritte war mit 76 hoch. Demgegenüber standen vier Kirchenaufnahmen. Zur Jahresstatistik gehören auch 49 Taufen, 64 Erstkommunionen, 73 Firmungen, 12 Hochzeiten und 83 Beerdigungen.